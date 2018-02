Selhof. Die offene Ganztagsschule in Bad Honnef-Selhof leidet unter Platzmangel. Die Verwaltung der Stadt Bad Honnef schlägt nun vor, zusätzlich Räume der Kirche zu mieten.

Gute Nachrichten für die Offene Ganztagsschule (OGS) an der Sankt-Martinus-Grundschule Selhof: Durch Anmietung des sogenannten „kleinen Pfarrsaals“ im ersten Stock des Pfarrheims soll Platz geschaffen werden für die Bis-Mittag-Betreuung. So hätte die OGS im Schulgebäude mehr Raum. In der Schulausschusssitzung am Dienstag, 27. Februar, ab 18 Uhr schlägt die Verwaltung vor, einen Mietvertrag abzuschließen. Ein Teil des Filmraums der Schule soll zudem für die OGS hergerichtet werden. Insgesamt könnten 15 zusätzliche OGS-Plätze entstehen.

Wie berichtet, leidet die OGS unter Platzmangel. Die Idee, städtische Archivräume heranzuziehen, scheiterte schon aus bau- und genehmigungsrechtlicher Sicht. Die Kirche hilft der Stadt nun aus der Bredouille. Wie die Verwaltung mitteilt, sei Einigung über einen Mietvertrag für zunächst drei Jahre bis zum 31. Juli 2021 erzielt. Die Bis-Mittag-Betreuung könnte damit ins Pfarrheim umziehen.

Laut Kirchenvorstandsmitglied Walter Irmgartz bietet sich die Lösung aufgrund der Nähe zur Schule an; die sonstige Nutzung des Pfarrheims sei, schon mit Blick auf die Nutzung nur über Mittag durch die Schule, dadurch nicht beeinträchtigt. In der Schule würde durch den Umzug der „Ümis“ und die Nutzung des Filmraums mehr Platz für die OGS entstehen, so die Stadt. Renovierung und Erweiterung der Küche kosten demnach rund 19.000 Euro, Miete und Nebenkosten jährlich rund 6000 Euro.