Verdacht auf Weltkriegsbombe

Am Stegende in einem toten Arm des Rheins ist durch das Niedrigwasser ein verdächtiger Gegenstand freigelegt worden.

Bad Honnef. Ein verdächtiger Gegenstand ist am Mittwoch in einem toten Arm des Rheins bei Bad Honnef gefunden worden. Weil der Verdacht bestand, es könnte eine Weltkriegsbombe sein, wurde der Kampfmittelräumdienst angefordert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.08.2018

In einem toten Arm des Rheins bei Bad Honnef ist am Mittwoch ein verdächtiger Gegenstand aufgetaucht. Grund dafür ist das Niedrigwasser, das der Fluss zurzeit führt. Da der Verdacht auf eine mögliche Weltkriegsbombe bestand, kam der Kampfmittelräumdienst zum Einsatz. Nach Angaben der Polizei liegt der Gegenstand in einer Tiefe von zwei Metern und ist etwa einen Meter lang und hat einen Durchmesser von 40 Zentimetern.

Aufgrund des Niedrigwassers war es der Wasserschutzpolizei nicht möglich, den Gegenstand von einem Boot aus zu prüfen. Das Ordnungsamt vermutet laut Polizei, dass es sich wahrscheinlich um ein Fass handelt. Ein zunächst angeforderter Taucher kam nicht zum Einsatz. Die Einsatzkräfte sind seit 14 Uhr vor Ort.