Vergnügliche Heimatkunde

SIEBENGEBIRGE. Auf 144 Seiten erzählt das Buch „Vom Zauber des Siebengebirges“ Geschichten und Geschichtliches aus der Region. Der Verleger Erwin Bidder widmet es der Heimatvereine.

Von Roswitha Oschmann, 26.10.2017

Ob die stillende Madonna aus Vinxel, das kurze Leben des „gemeingefährlichen Gewohnheitsverbrechers“ Anton Kühlwetter, der im Unkeler Gefängnisturm an einen Stein gekettet war, bevor er am Strang endete, der grauenvolle Tod der „Hexenkönigin“ aus Bruchhausen oder die Geschichten über Königswinters Madonnenmaler Franz Ittenbach und den rheinischen Poeten Karl Simrock, der in seinem Menzenberger Weingut dichtete und auch illustre Gäste wie die Märchenfamilie Grimm empfing: Die schönsten Storys aus dem Siebengebirge sind in dem neuen Buch „Vom Zauber des Siebengebirges – Neue Streifzüge durch die Region“ der „Edition Rheinkiesel“ aus dem Quartett-Verlag Erwin Bidders in Rheinbreitbach zu finden. Vier Jahre nach dem ersten Band mit dem Titel „Sagenhaftes Siebengebirge“ gibt es nun also die Fortsetzung, pünktlich zum „Lese-Herbst“.

Seit mehr als 20 Jahren erscheint die Monatsillustrierte der „Rheinkiesel“ über heimatgeschichtliche Themen. Die 39 schönsten wurden von den beiden Herausgeberinnen des frischen Schmökers, Julia Bidder und Martina Rohfleisch, ausgewählt und aktualisiert. Ein Jahr lang haben die beiden, die selbst als Autorinnen in Erscheinung treten, daran gearbeitet. Das 144 Seiten starke Buch ist mit mehr als 100 farbigen Abbildungen ein ungewöhnlicher Reiseführer durch Zeit und Raum, ja, ein Heimatkundebuch, pfiffig, abwechslungsreich und auch schön anzusehen.

Und mit Sorgfalt sind die Geschichten erarbeitet. „Das ist alles mit langem Atem gemacht. Wir hatten immer wochenlang Zeit, uns mit den Themen zu befassen und die Geschichten dahinter zu entdecken“, erzählt Martina Rohfleisch bei der Buchvorstellung im Café Profittlich. Sie erinnert sich an ihre Recherchen zur Wolkenburg, als sie feststellen musste, dass ihr niemand den Weg zeigen konnte. „Ja, es hieß sogar, dahin gebe es keinen. Selbst hier Aufgewachsene können also bei der Lektüre noch Neues entdecken.“ Der Danziger Erwin Bidder, seit mehr als 40 Jahren in Rheinbreitbach zu Hause, wohnt nicht nur hier, für ihn ist das Siebengebirge Heimat. „Ich sehe vieles, was Einheimische nicht sehen.“

Zehn ganz besondere Stippvisiten

Wer das Buch liest, erfährt Antworten auf Fragen wie: Wo kurten einst lungenkranke Prominente? Was ist die „Unkeler Falte“, und warum steht ein Besuch dort auf dem Stundenplan eines jeden Geologie-Studenten an der Universität Bonn? Wer sind die Heinzelmännchen von Scheuren? In welchem Ort gab es einst eine Erdbeer-Königin? Welches ist der schönste Berg des Siebengebirges und wo kann man noch ungestört die Natur genießen?

Der Band lädt auch zu zehn ganz besonderen Stippvisiten ein: Standen im ersten Band Rundgänge durch Dörfer und Städte im Fokus, sind es diesmal die Erhebungen des Siebengebirges. Und natürlich präsentiert der liebevoll gestaltete Band Erzählungen und Historisches rund um die „Prominenten“ des Siebengebirges wie den Drachenfels, die Löwenburg und den Petersberg. Es blickt aber auch zu den weniger bekannten Bergen wie Wolkenburg, Geisberg und Rosenau, lädt ein zu Spaziergängen und berichtet historische und menschliche Anekdoten rund um das Siebengebirge.

Weitere Geschichten erzählen von Malern, Dichtern und Musikern oder auch Soldaten. Von ihrem Aufenthalt zeugen heute noch Straßennamen – etwa die Simrock- und Gebrüder-Grimm-Straßen oder der Von-Boltenstern-Platz. Doch wie auch im vergangenen Band, spürt das Buch nicht nur den bekannten Namen nach. Sie erzählt auch die teilweise herzzerreißenden Geschichten von den „kleinen Leuten“ im Siebengebirge wie eben die der „Hexenkönigin“ Anna Katharina Spee.

„Unser Dank gilt allen Heimatvereinen in unserer Region, die mit bemerkenswerten Engagement dazu beitragen, die Geschichte in unserer Region zu bewahren und auch den jüngeren Generationen zu vermitteln“, betont Verleger und Rheinkiesel-Chefredakteur Erwin Bidder. „Deshalb widmen wir ihnen dieses Buch!“

Das Buch ist für 19,95 Euro im Buchhandel erhältlich.