Hamburger Hotelkette übernimmt Mitarbeiter

Hat ab 1. Oktober einen neuen Betreiber: Das Hotel Avendi in der Bad Honnefer Innenstadt.

Bad Honnef. Eine Hotelkette aus Hamburg übernimmt zum 1. Oktober das Hotel Avendi in Bad Honnef: Die RIMC Deutschland Hotels & Resorts GmbH wird zudem alle derzeitigen Mitarbeiter übernehmen, teilte die Stadt Bad Honnef am Montag mit.

In Abstimmung mit der Kurhausbetreiber GbR teilt die Stadt Bad Honnef mit, dass das Avendi ab dem 1. Oktober 2018 von der RIMC Deutschland Hotels & Resorts GmbH als Hotel der Viersterne-Kategorie weitergeführt wird. Die Übernahme der derzeitigen Mitarbeitenden sei dadurch gesichert. Bürgermeister Otto Neuhoff: „Wir freuen uns besonders über den Erhalt der Arbeitsplätze in diesem für Bad Honnef so wichtigen Hotelbetrieb.“ Mit der Betriebsübernahme des Hotels ist auch die Fortführung des Kurhausbetriebes verbunden.

Das Avendi wurde im Jahr 1996 erbaut und 1997 eröffnet. Der bisherige Pächter, die Seminaris-Gruppe, hat den Betrieb wie berichtet zum 30. September gekündigt. Der zentrale, in der unmittelbaren Nähe zur Innenstadt gelegene Bau wird wie bisher rund 100 Betten beherbergen und Tagungsräume bereithalten.