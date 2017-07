CDU Bad Honnef

Bad Honnef. Einen neuen Anlauf in Sachen Landesgartenschau (Laga) will jetzt die Bad Honnefer CDU machen. Eine Bewerbung der Stadt Bad Honnef auf die Landesgartenschau 2020 vor zwei Jahren war gescheitert; den Zuschlag bekam die Stadt Kamp-Lintfort.

Die CDU schlägt nun vor, eine erneute Bewerbung für die Landesgartenschau 2023 zu prüfen. Das Thema solle nach den Sommerferien in den städtischen Gremien aufgegriffen werden, teilt die CDU mit.

„Gerade im Rahmen der Diskussionen um das Integrierte Stadtentwicklungskonzept könnte uns diese Bewerbung zusätzlichen Schwung bringen. Nachdem wir uns beim letzten Mal mit einem guten Konzept nicht durchsetzen konnten, haben wir nun gute Voraussetzungen, erfolgreich zu sein“, teilten CDU-Vorsitzender Bernhard Spies und CDU-Fraktionschef Sebastian Wolff mit.

Die vorausgegangene Laga-Bewerbung habe „einen tollen Prozess mit vielen guten Ideen in Gang gesetzt“. Daran solle man anknüpfen. Das Honnefer Kreistagsmitglied Klaus Döhl teilte mit, dafür gerne wieder im Kreis und in der gesamten Region um Unterstützung werben zu wollen; Döhl hatte 2014 die erste Bewerbung für die Laga ins Spiel gebracht. Der CDU sei bewusst, dass eine Bewerbung nach wie vor ein ambitioniertes Unterfangen sei.

Im Unterschied zum letzten Mal könne die Stadt aber auf der guten Vorarbeit zur ersten Bewerbung aufbauen. „Zudem haben wir mit dem Rahmenkonzept zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept nun vieles gebündelt, was in eine Bewerbung einfließen könnte. Wir müssen mit der Stadtverwaltung klären, was umsetzbar ist“, so Hansjörg Tamoj, Sprecher der CDU-Fraktion im Ausschuss für Stadtentwicklung.

Wolff: „Wenn wir mit einer Laga-Bewerbung erfolgreich sein sollten, würde dies wesentlich mehr Mittel aus den Fördertöpfen des Landes bedeuten und die Stadtentwicklung erheblich positiv beschleunigen.“ Nach jetzigem Stand müsse die Bewerbung bis 1. März 2018 vorliegen.