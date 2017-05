Strategietreffen bei Coppeneur

Bad Honnef. Bei einem Strategietreffen nach dem Vorbild der BarCamps der Informatik tauschen sich Anfang Juli Akteure der Tourismusbranche im Siebengebirge aus. Das Ziel: Neue Impulse für die Region.

Was nützt die beste Idee, wenn niemand etwas davon weiß? Nichts, davon ist Soledad Sichert überzeugt. Und gute Ideen schlummern in vielen Köpfen. Nicht etwa Ideenklau, sondern fruchtbarer Austausch, gegenseitige Impulse, kurz: an einem Strang zu ziehen, sind Ziele einer Veranstaltung, die Anfang Juli in Bad Honnef Premiere feiert. Am Freitag und Samstag, 7. und 8. Juli, findet in der Schokoladen-Manufaktur Coppeneur im Gewerbepark am Dachsberg das erste Tourismuscamp statt.

Organisatorin ist die Touristikerin und Gästeführerin Sichert, die dabei unter anderem von der Wirtschaftsförderung der Stadt Bad Honnef sowie Bonn-digital unterstützt wird. Die Moderation übernimmt Kommunikationscoach Ute Lange.

Vorträge und Diskussionsrunden

Das Camp richtet sich an alle Akteure, die direkt oder indirekt in Tourismus und Freizeit vertreten sind. Vorbild der Veranstaltung ist das erste BarCamp 2005 in Palo Alto in den USA. Zurück geht die Idee dieser besonderen, offenen Diskussions- und Strategietreffen auf Tim O'Reilly, Chef des amerikanischen O'Reilly-Verlags und Softwareentwickler. O'Reilly lud ausgewählte Personen zum Treffen mit Übernachtung – eben zum „Campen“ – ein, um sich mit ihnen auszutauschen und neue, digitale Ideen auf den Weg zu bringen. O'Reilly nannte sein Camp „FooCamp“, wobei „Foo“ für „Friends of O'Reilly“ stand.

Mit „Foo“ und „Bar“ werden in der Informatik allerdings auch Platzhalter bezeichnet: Die Idee der BarCamps zur Entwicklung von Strategien und Projekten auf dem Gebiet der Informatik war geboren. Seit dem ersten BarCamp 2005 werden in Nordamerika, Asien und Europa solche offenen Runden abgehalten. Ende September 2006 gab es erste BarCamps im deutschsprachigen Raum.

BarCamps sind eine spezielle Form der Großgruppenmoderation. Sie haben Ähnlichkeit mit dem sogenannten Open Space, sind aber lockerer organisiert. Das Camp besteht aus Vorträgen und Diskussionsrunden, sogenannten Sessions, die durch die Teilnehmer selbst koordiniert werden. Die Teilnehmer werben dabei für eigene Themen und gestalten entsprechende Arbeitsgruppen, in denen mögliche Projekte erarbeitet oder Wissen und Erfahrungen ausgetauscht werden. Die Ergebnisse werden am Schluss gesammelt und möglichst vervielfältigt.

Camp lebt von der Kommunikation

Mit Blick auf das Beethoven-Jahr 2020 gilt dem ersten hiesigen Tourismuscamp der berühmte Bonner als Leitfigur. Teilnehmen können Chefinnen oder Chefs sowie Mitarbeiter von Hotellerie und Gastronomie, Kultureinrichtungen, Einzelhandel, Logistikunternehmen, Telekommunikation, Freizeitwirtschaft sowie Firmen und Organisationen, die in der digitalen Welt zu Hause sind. Vor- oder Expertenwissen ist nicht nötig.

Zu den Regeln gehört unter anderem, dass während der Veranstaltung das temporäre „Du“ gilt. Das Camp lebt von Kommunikation, auch in erweiterter Form: Berichten, Bloggen und Twittern während und nach der Veranstaltung sind ausdrücklich erwünscht. Diskussion und Wissenstransfer während der Sessions sind dafür die Voraussetzung.