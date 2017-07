Bad Honnef. Viele Absolventen der Realschule Sankt Josef wechseln in die Oberstufe oder zum Berufskolleg.

06.07.2017

Für 61 Schüler hieß es jetzt Abschied zu nehmen von "ihrer" Realschule Sankt Josef. Eine endgültige Abkehr von der Schulbank ist es für viele der 35 Absolventinnen und 26 Absolventen, die bei einer Feierstunde ihre Zeugnisse erhielten, allerdings nicht: 25 von ihnen streben einen Abschluss auf dem Gymnasium oder einer Gesamtschule an, 30 besuchen ein Berufskolleg. Fünf der Absolventen starten in die Berufsausbildung, einer macht ein Soziales Jahr.

"Natürlich fällt jetzt zunächst eine gehörige Portion Druck von euch ab. Ein wichtiger Teil eures Lebens liegt hinter euch. Aber viel mehr liegt selbstverständlich noch vor euch", so Schulleiter Stefan Rost an die Adresse der Schüler.

Und: "Ihr geht in diesen Abschnitt hinein mit der berechtigten Erwartung, dass ihr euer Leben bestehen könnt. Dafür steht dieses Zeugnis, das ihr gleich bekommen werdet. Es bescheinigt euch eine Menge Qualitäten, auf die ihr stolz sein könnt."

In der Tat: 75 Prozent des Jahrgangs - also 46 Schüler - schafften die Fachoberschulreife mit Qualifikation, 14 die Fachoberschulreife, einer den Hauptschulabschluss nach Klasse zehn. Leistungsstärkste waren in der 10A Pauline Bednarczyk und in der 10B Lara Drischel. Christian Freund und Paula Golchert wurden für besondere soziale Verdienste geehrt.

Rost griff in seiner Rede, in der er auch den Eltern für ihr Vertrauen sowie ihre Begleitung in der Schulzeit und ihr Mittun bei Schulaktivitäten besonders dankte, auf das Bild eines Baums zurück. "Keine Angst, das wird jetzt keine Biologiestunde", so der Schulleiter: "Ich brauche des Bäumchen hier als Beispiel für eine Klasse, die aus der Schule herauswächst."

Einmal eingepflanzt, brauche das Gewächs festen Boden - und neben dem Elternhaus sei das auch die Schule. Der Baum brauche auch Stütze durch Regeln und Vorschriften, aber eben auch durch Verlässlichkeit. Und er brauche Licht wie im Glauben.

"Kein wichtiger Nähstoff darf fehlen. Nicht der organische Dünger, darunter verstehe ich einen menschlichen Umgang, Freundlichkeit, Zuwendung, Verständnis, Aufmunterung, aber auch Ermahnung, Kritik."

Mineraldünger hingegen sei all das, was in den Fächern gelehrt werde. Rost: "Aber je besser der Baum wächst, umso mehr entwächst er auch dieser Stütze und dem Boden, der ihm bisher Halt gegeben hat. Und das ist gut so.

Ihr müsst selbstständig werden, für euch selbst entscheiden, welche Maßstäbe ihr setzt. Ihr habt, je älter ihr wurdet, umso mehr auf eure Selbstständigkeit gepocht, habt an den Bindungen gerüttelt." Gerade diese Fähigkeit setze zugleich voraus, "dass man erst mal durch die Bindungen stark geworden ist", so der Schulleiter.

Rost: "Es gibt viele Dinge, die ihr aus der Schule mit herausnehmt, die weiterhin euer Leben beeinflussen, und zwar ohne auf irgendeinem Zeugnis aufgeführt zu werden. Erfahrungen, die verankert sind in dem, was ihr hier mitbekommen habt, und die euch Halt geben für die Zukunft." Für die wünschte Rost allen Realschulabsolventen nur das Beste und Gottes Segen. (suc)

Die Absolventen der Realschule Sankt Josef 10A: Pauline Bednarczyk, Jana Bruhns, Ilenia-Mathilde Collu, Sofia Da Cruz Schütz, Anna-Lena Dasbach, Lukas Ditscheid, Marvin Donner, Luca Effern, Angelina Fleischhacker, Christian Freund, Paula Gruß, Felix Hillebrand, Saskia Hombeuel, Maximilian Kegel, Julia Kern, Milena Klein, Marie Kröll, Christina Mittag, Tim Müllegan, Agnieszka Ozdzynska, Gina Reisdorf, Yasmin Rölle, Niklas Saal, Stefan Schliebusch, Marit Schmidt, Marie Schmitz, Jennifer Strauß, Annika Stümper, Nils Veithen, Dustin Veronetzki, Laura Zimolong.

10B: Jana Bastian, Melina Baumann, Andrej Baumstark, Annette Bulling, Lara Sophie Drischel, Sarah Franzen, Lorenz Gaupp, André Glaeser, Paula Golchert, Simon Graupner, Laura Grebenar, Lea Marie Klein, Thomas Klinkenberg, Jonas König, Lukas Krahe, Felix Kröll, Anna Kurtenbach, Pelayo Munoz Alonso-Alegre, Nils Lukas Neffgen, Nino Niedecken, Marlen Paluczak, Kim Preiß, Julie Quadt, Svenja Maria Rausch, Nino Rechmann, Jannik Schieferstein, Michelle Schumacher, Julius Seifert, Denise-Aylin Tanak, Gerion Zeitz-Fehse.