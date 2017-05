Bad Honnef. In der Nacht zu Mittwoch steht auf der A3 in Richtung Frankfurt – in Höhe des Rastplatzes Logebach bei Bad Honnef – nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

09.05.2017

Nach Angaben des Landesbetriebes Straßenbau NRW wird die Autobahn in dem Bereich zwischen 20 und 5 Uhr nur einspurig befahrbar sein. An dieser Stelle werden Markierungsarbeiten durchgeführt. (ga)

