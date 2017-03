Konzertreihe in Bad Honnef

Das Programm der Sonntagskonzerte, für die das Klavierhaus Klarins die Konzertflügel liefert: Los geht es am 9. April mit Lule Elezi (Piano) und Alban Pengili (Violine), die Beethoven, Chopin, Paganini und Tschaikowsky spielen werden. Am 7. Mai konzertieren Violinist Mladen Marinovic und Gitarrist Oscar Ovejero bei Coppeneur. Die Band Semmel's Hot Shots sorgt für schwungvollen Hot-Jazz am 4. Juni. Am 10. September spielen die Spanierin Andrea Gonzaléz Caballero und der Kubaner Ali Arango Gitarre. Die Oklahoma Washboard Stompers sind für den 22. Oktober verpflichtet. Die Künstlerinnen Sophie Moser und Katja Huhn gestalten die Matinee am 5. November. Beginn ist jeweils um 11 Uhr in der Confiserie Coppeneur, Am Dachsberg 1-9.

Eintrittskarten für jeweils 20 Euro gibt es in den Werksverkaufsshops im Gewerbepark Dachsberg 1 und Wittichenauer Straße 15-17 im Honnefer Süden. Sie können auch per E-Mail an dl@coppeneur.de bestellt werden.