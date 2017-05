Bad Honnef. Die an Multipler Sklerose erkrankte Mona Wiedner hat sich der Volkswanderung „7 auf einen Streich“ im Siebengebirge gestellt – und mit schierer Willenskraft die 22 Kilometer lange Strecke gemeistert.

Von Sven Schneider, 17.05.2017

Mona Wiedner überquert am Sonntag um 17.45 Uhr die Ziellinie der Volkswanderung durchs Siebengebirge. Tränen fluten ihre braungrünen Augen, das Make-up hat sich schon vor Stunden verabschiedet und verschmiert ihre Wangen. Die Beine der 27-Jährigen zittern, sie bricht fast zusammen. Aber sie hat es geschafft. Hinter ihr liegen 28 Kilometer. Ein neunstündiger Kampf, eine Tortur, ein Duell mit einem unbarmherzigen Gegner: ihrem eigenen Körper.

Um die Bedeutung dieses Momentes zu verstehen, braucht es einen Blick in die Vergangenheit: 2014 wurde bei der Pädagogik-Studentin Multiple Sklerose (MS) diagnostiziert. Eine chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems, welche die Körperfunktionen stark beeinträchtigen kann.

Die Symptome variieren von Patient zu Patient, aber im Fall der gebürtigen Bad Honneferin ist größtenteils der Bewegungsapparat gestört. Wegstrecken wie die 28 Kilometer lange Wanderung „7 auf einen Streich“, die sie noch 2010 erfolgreich mit ihrem Vater Klaus bewältigt hatte, schienen fortan nicht mehr möglich. Zehn Kilometer galten ihr als persönlicher Erfolg.

Ein Zustand, mit dem sich die junge Frau aber nicht zufrieden gibt. Sie will sich und anderen zeigen, „dass man mit der MS nicht automatisch im Rollstuhl landet“. Gemeinsam mit und bestärkt von ihrem Lebensgefährten Christopher Stendebach peilt sie im März die Teilnahme an der diesjährigen Volkswanderung an. Ihr Ziel: „Die Hälfte will ich schaffen, alles andere wäre utopisch.“

Und auf einmal gilt es. Um 8.45 Uhr füllt sie an diesem Tag ihre Teilnehmerkarte aus. Aber nicht die weiße für diejenigen, die einfach nur ein paar Stücke des Wegs mitwandern wollen. Auch die silberne scheidet für sie aus, für Teilnehmer, die nach dem zweiten Kontrollpunkt am Milchhäuschen hinter der Wolkenburg den Weg abkürzen und schnurstracks Richtung Margarethenhöhe und Kontrollpunkt 6 laufen können.

Als Belohnung winkt eine Goldmedaille

Die Route würde sich in diesem Fall von 28 auf 18 Kilometer Länge verkürzen. Aber Mona wählt die goldene Karte für die komplette Strecke. Schließlich winkt am Ende, mit den Stempeln von allen sieben Kontrollpunkten, eine Goldmedaille als Belohnung. Mit der Teilnehmernummer 306 zieht sie los.

Bis zum Ortskern von Rhöndorf ist alles harmlos, doch gegenüber dem Restaurant „Zum Rebengärten“ kommt die erste Prüfung. Der Weg hinauf zum Drachenfelsen mäandert serpentinenreich und steil. Überall kleinere und größere Steine, Wurzeln und Zweige. Stolperfallen, die sie gekonnt und sicher meistert. Es folgt Schritt auf Schritt, längst kommen die Wanderstöcke zum Einsatz. Dann aber, nur wenige Meter vor der Aussichtsplattform des Drachenfelsens, wird es fies. Ein Dutzend Steinstufen warten und strengen sie mehr an, als sie dachte. „Das letzte Stück war schon ziemlich hart“, sagt sie nach Atem ringend.

Doch es waren gerade mal dreieinhalb Kilometer – zu wenig für ihren Ehrgeiz. Den ersten Wanderern, die nach dieser Etappe den Rest des Weges knicken und lieber mit der Zahnradbahn ins Tal zurückfahren, schließt sie sich nicht an. Freund Christopher wundert sich und scherzt, dass Mona „uns alle die ganze Zeit belogen hat. Sie ist gar nicht krank“. Aufmunternde Worte, die ihr Kraft geben, die nächste Etappe anzugehen.

Oelberg-Anstieg die schlimmste Etappe

Überhaupt ist es mehr als gut, dass er den Weg mit ihr gemeinsam geht. In Sichtweite des Petersbergs öffnet der Himmel seine Schleusen, doch der marscherprobte Bundeswehr-Reservist hat vorgesorgt und in seinem olivgrünen Rucksack eine Regenjacke verstaut. Kommt eine Steigung, schiebt er Mona sanft, und wenn sie bisweilen taumelt, stützt er sie.

Hinter dem Stenzelberg, dem vierten Kontrollpunkt, werden dann endgültig die Beine schwer, gutes Zureden reicht nicht mehr aus. Also pflückt er ihr ein gelbes Blümchen, das sie fortan die ganze Zeit hinter dem Ohr trägt. „Das hat mich total motiviert“, sagt sie und wird kurze Zeit später feststellen, dass es doch noch ein wenig mehr braucht als nur ein bisschen Flower Power.

Der Anstieg zum 460 Meter hohen Oelberg gerät zur schlimmsten Etappe. Steil windet sich der Pfad in die Höhe, ihre Beine beginnen zu zittern. Mona flucht wie ein Kesselflicker. „Das war der härteste Abschnitt der gesamten Strecke, das ging wirklich an die Grenzen“, wird sie später sagen. Seit einigen Kilometern kann sie nicht mehr richtig gehen, aber sie will nicht aufgeben – ihr Freund steht ihr bei.

Verwandte kommen zur Aufmunterung

Und er ist nicht der Einzige. Nahe der Gaststätte Margarethenkreuz, kurz vor dem sechsten Kontrollpunkt, erwartet Mona eine Überraschung. Verschwitzt und vom Regen durchnässt kommen beide auf dem benachbarten Parkplatz an und werden von einem Teil ihrer Verwandtschaft begrüßt. Tanten, Onkel, Cousinen sind gekommen – jeder hat noch einmal aufmunternde Worte, Umarmungen und es gibt einen kleinen Umtrunk mit österreichischem Haselnussschnaps. „Verdammt lecker“, sagt Mona und kippt das gereichte Plastikstamperl herunter. „Das gibt noch mal richtig Energie.“

500 Meter weiter bergauf, an der Verpflegungsstation neben dem Forsthaus, ist es mit diesem kleinen Schuss Elan schon wieder vorbei. Auf dem Weg zu einem Teller Erbsensuppe versinkt sie förmlich in ihren Wanderstöcken. Doch lange will sie nicht rasten. „Wir haben schon viel Zeit verloren“, sagt sie, der letzte Kontrollpunkt am Oelberg hat kurz nach ihrer Ankunft geschlossen. Und wenn ihr eines nicht entgehen soll, dann ist es „diese verfluchte Medaille“, wie sie mit schmerzverzerrtem Gesicht sagt. Denn längst will ihr Körper nicht mehr, schreit nach einer Pause, will aufgeben. Aber ihr Ehrgeiz ist größer.

Nach 40.641 Schritten am Ziel

Anderthalb Stunden später ist es auf der Festwiese am Ziel schon übersichtlich leer geworden. Die ersten Biertischgarnituren werden abgeräumt, die letzten Reden werden gehalten, die Veranstaltung ist eigentlich seit 45 Minuten vorbei. Und während noch Helene Fischer „Atemlos“ aus den Lautsprecherboxen plärrt, schleppt sich Mona dem Ziel entgegen. Erst noch gestützt von ihrem Freund, doch auf den letzten Metern ganz alleine. „Da war ich im absoluten Tunnel“, sagt sie, lediglich das Zielbanner und die Aussicht auf eine Medaille halten sie auf dem Asphalt.

Und endlich, nach von ihrem Fitnesstracker gemessenen 40.641 Schritten, läuft sie mit letzter Kraft als 1.276. von insgesamt 1.450 Startern durchs Ziel. Erhält ihre Medaille – und weint hemmungslos. Vor Erschöpfung, Freude, Schmerzen. Sie hat es geschafft. Sie hat den Kampf gegen sich selbst gewonnen.