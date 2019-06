L144 Bad Honnef

Bad Honnef. Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Montag ein 19-jähriger Motorradfahrer im Schmelztal tödlich verletzt worden. Er war auf der L144 auf die Gegenspur geraten und gegen einen VW-Bus geprallt.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, war der junge Mann gegen 16.30 Uhr mit seinem Zweirad auf der Schmelztalstraße (L144) von Aegidienberg aus in Richtung Bad Honnef-Tal unterwegs. Etwa auf Höhe des Parkplatzes Ellerbruch kam er aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab und geriet auf die Gegenspur. Dort prallte er mit einem VW-Bus zusammen, der die L144 in Fahrtrichtung Aegidienberg befuhr. Bei dem Aufprall erlitt der 19-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des VW-Busses, der mit insgesamt vier Personen besetzt war, wurde leicht verletzt, teilte die Polizei weiter mit.

Die Beamten vor Ort sperrten für die Dauer der Unfallaufnahme die Schmelztalstraße für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen. Ein zuvor angeforderter Hubschrauber kam nicht zum Einsatz. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.