BAD HONNEF. Beim Fest am Siebengebirgsgymnasium in Bad Honnef werden traditionell die neuen Fünftklässler begrüßt. Der Erlös kommt der Finanzierung des 100-jährigen Jubiläums 2018 zugute.

Von Roswitha Oschmann, 26.06.2017

Mehr als 100 bunte Luftballons am blauen Himmel über dem Siebengebirgsgymnasium. Traditionell startete die Sibi-Sommernacht mit der Luftballonaktion der Mädchen und Jungen, die ab kommendem Schuljahr Klasse fünf des städtischen Gymnasiums besuchen und nun Gelegenheit hatten, ihre neue Schule kennenzulernen und sich bei einer Foto-Performance ablichten zu lassen. Stufenkoordinatorin Hildegard Mösch gab den Startschuss für den Ballonflug. 2018 wird für alle ein Festjahr: Das Sibi feiert dann 100-jähriges Bestehen.

Deshalb wurde die Sibi-Sommernacht diesmal auch „gemütlich“ gestaltet, meinte Lehrerin Dorothee Weiser-Oswald, die für die Organisation verantwortlich zeichnete. Motto: „Feiern, klönen, genießen!“ Und dem folgten die überaus zahlreichen Besucher bei Traumwetter. Dicht bevölkert war der Pausenhof. Wer ein schattiges Plätzchen suchte, fand das an den mit Blumen dekorierten Tischen unter den „Arkaden“. Andere saßen auf dem Pflaster vor der Bühne. Hier wurde musikalisch eine Menge geboten.

„Mein kleiner grüner Kaktus“ – so fröhlich präsentierte sich die Klasse 5 d. Denn: In diesem Jahr wurde erstmals das traditionelle Sommerkonzert der Musikfachschaft in die Sommernacht integriert. Eine gute Idee, so war auf der Bühne permanent etwas los und die verschiedenen Klassen sowie die Musiker der Band AG und von „SIBeat“ hatten die komplette Festgesellschaft als Publikum. Während die Bands Titel wie „Wonderwall“ oder „Lean on me“ vortrugen, gefielen die Sänger mit Liedern wie „Lollipop“ oder „Hast du mal ein kleines bisschen Zeit“.

Eine tolle Vorlage für die Lehrer-Band, die sich nach einer Schaffenspause diesmal wieder auf der Sommernacht präsentierte. Unter Leitung von Musiklehrer Benjamin Senz bot die Gruppe eine bunte Mischung aus Rock, Pop, Punk und Soul. „No Roots“ von Alice Merton war zu hören, „Wrecking Ball“ von Bruce Springsteen oder Titel von Miley Cyrus oder Jan Delay. Zu sechs Proben hatten sich die Lehrer vorher getroffen – eine Note Eins plus hatten sie sich mit diesem Auftritt verdient.

Das Fußballturnier der Jahrgangsstufen fünf, sechs und sieben, die Spiele-Rallye und ein Schachturnier standen ebenfalls auf dem Programm. Getränke- und Imbissstände waren aufgebaut. Es gab Pommes Frites und Gegrilltes, Salate, Kuchen, Waffeln, orientalische Süßigkeiten. Und an einer Bar antialkoholische Cocktails. Der Förderverein hatte das alles organisiert. Aber die Getränke wurden von Schülern gemixt und nach Namen einiger Klassenlehrer benannt.

Da gab es den „Veranha“-Cocktail mit Lemon-Juice, Ginger Ale, Limette und Rohrzucker, der Vera Stefer gewidmet war. Oder: Ein „Lenni on the Beach“ mit Waldmeister und Früchten orientierte sich an Benjamin Lennartz. Der Reinerlös der Sommernacht wird in die Jubiläumsfeier investiert, so Fördervereins-Vorsitzender Klaus Tafel.

Und der Steinway-Flügel, der bereits innen restauriert wurde, wird einer äußeren Schönheitskur unterzogen. Bis dahin sind hoffentlich viele der Antwortkarten von den Luftballons zurück. Nach den Sommerferien werden die Sibi-Neulinge erfahren, bis wohin es ihre Ballons geschafft haben.