Der Nachfolger von Peter Storck heißt Mathias Eik. Der Aufsichtsrat der Bad Honnef AG (BHAG) bestellte den 47-Jährigen zum neuen Kaufmännischen Vorstand des kommunalen Energieversorgers. Eik folgt damit mit Wirkung zum 1. Oktober auf Storck, der nach 19 Jahren an der Spitze der BHAG in den Ruhestand wechselt.

Mit Eik habe man sich für eine erfahrene Führungskraft entschieden, teilte die BHAG mit. Seine energiewirtschaftliche Laufbahn startete der Diplom-Kaufmann in den 90er Jahren bei den Hamburger Gaswerken. Es folgten Stationen als Manager und Prokurist bei Energiekonzernen sowie Stadtwerken. Zuletzt führte er als Alleingeschäftsführer viele Jahre die Stadtwerke Winsen (Luhe) GmbH. Als solcher habe er einen Vertrieb in der gesamten Metropolregion Hamburg aufgebaut und die Energiewende vor Ort entscheidend vorangebracht, so die BHAG.

Aufsichtsratschef Carl Sonnenschein: „Von großer Bedeutung ist für den Aufsichtsrat, dass die BHAG ihre bisherige Unternehmensstrategie konsequent weiter verfolgt und sich auch in Zukunft als innovatives Energieversorgungsunternehmen aufstellt.“ Die Stelle war bundesweit ausgeschrieben worden; mehr als 50 Bewerbungen gingen ein. Letztlich überzeugte Eik den eigens aufgestellten Personalausschuss und den Aufsichtsrat. Sonnenschein: „Wir setzen volles Vertrauen in ihn und seine Fähigkeiten als Führungskraft.“