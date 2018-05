Wer räumt sie meisten Legosteine weg? Beim Robotik-Wettbewerb der kleinen Tüftler zeigen "The Tinker Girls", was sie drauf haben.

SELHOF. Früh übt sich, was später vielleicht ein Erfinder werden will: Bei einem Wettbewerb für kleine Tüftler in der Martinus-Schule traten Selhofer Schüler und CJD-Teams an und präsentierten ihre selbst gebauten Roboter.

Von Roswitha Oschmann, 08.05.2018

Ein Stein nach dem anderen wurde in der Aula der Grundschule Sankt Martinus weggeschoben. Aber nicht Muskelkraft war dabei erforderlich, sondern Köpfchen. Denn: Die Arbeit übernahmen Roboterfahrzeuge. Seit vier Jahren gibt es die Tüftler-AG für Viertklässler an der Selhofer Schule, die auf große Unterstützung des CJD Königswinter bauen kann. Beim abschließenden Wettbewerb „Die kleinen Tüftler Bad Honnef 2018“, an dem fünf Selhofer Gruppen und auch sieben CJD-Teams teilnahmen, hatten die „Masters of Robots“ die Nase vorn.

Der Sieger-Roboter, den die „Masters“ programmiert hatten, putzte im Finale gegen „Bot Honnef“ die meisten Steine auf der Legobahn weg. Platz drei belegten die „Martinus Stars“ vor dem Mädchen-Team „Tesla“ auf Rang vier. Das großes Roboter-Spektakel wurde von Michael Nelles, der am CJD das Fach Forschen lehrt und eine AG leitet, moderiert. Die Schiedsrichter stellte ebenfalls die Christophorusschule.

Übers Jahr betreuten Eltern um Schülervater Mathias Leven, ein Mann vom Fach, die Selhofer Tüftler-AG. Die Kinder erhielten eine Einführung in Informatik und Robotik, sodass sie ihre Roboter selbst programmieren können. Jedes Fahrzeug hat eine mit dem PC verbundene Recheneinheit an Bord, über die der Motor gesteuert wird. Der Förderverein der Martinus-Schule schaffte fünf Legokästen an. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf von Kuchen, Würstchen und Getränken am Wettkampftag soll das Material für die kommende Tüftler-Generation aufgefrischt werden.

Leven: „Wichtig ist, dass sich jetzt Eltern von Drittklässlern melden, die die Tüftler-AG im nächsten Schuljahr fortsetzen.“ Er selbst hat sie als Schülervater von Julian und Luis zweimal mit betreut. Luis: „Programmieren macht Spaß, man kann etwas ausprobieren.“ Und sein Bruder, der mittlerweile am CJD zur Schule geht, ist ebenfalls fasziniert von der Technik: „Den Roboter zu optimieren oder Fehler zu beseitigen – das ist die Herausforderung.“

„Die Kinder von hier sehen wir am CJD wieder“, freute sich Nelles. Linus Neunkirchen ist beispielsweise ein früherer kleiner Tüftler aus der Martinus-Schule. Jetzt geht er in die siebte Klasse des CJD. Seine Mutter Ute Neunkirchen hatte einst die Idee zum Einzug der Roboter an der Selhofer Grundschule. Linus bildete mit Jan Thienemann, Marie Brauer und Philipp Erdmann das Schiedsrichterteam von Nelles. Jan besucht derzeit die Hochbegabtenklasse zehn am CJD. Er gehörte zum Schulteam, das 2014 bei der Roboter-WM in Brasilien Dritter wurde. Jan ist sich sicher: „Ich möchte auf alle Fälle beruflich etwas Technisches machen.“ So werden kleine Tüftler später vielleicht mal große Erfinder.