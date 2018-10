BAD HONNEF. Am frühen Mittwochabend wurde der Martini-Markt in Bad Honnef eröffnet. 129 Buden und Karussells locken bis Sonntag in die Innenstadt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.10.2018

Pünktlich zum Auftakt des Martini-Markts kam er dann doch noch, der Herbst: Aber Regenschauer hielten die Besucher nicht davon ab, bereits am frühen Mittwochabend durch die Bad Honnefer Innenstadt zu bummeln und einen Blick auf das Sortiment der Marktbeschicker zu werfen.

Knuddeltiere mit Süßfaktor, Mandelgebäck nach Rezepten aus dem Mittelalter, keltischer Schmuck, Parmesan- und Chilicreme laut Etikett „von der Küchengöttin handgemacht“, dazu Drachenpunsch, Lakritz oder ein Gläschen Absinth: Auf dem Herbstmarkt mit seinen 129 Buden und Karussells gibt es noch bis Sonntagabend so einiges zu entdecken.

Das gilt im Übrigen auch für die Einzelhändler, die mit Angeboten und einem verkaufsoffenen Sonntag locken, bei dem vielleicht auch schon das eine oder andere für die Adventszeit dabei sein könnte: Christbaumschmuck und Adventskalender gibt es natürlich auch.