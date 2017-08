Polizeieinsatz in Bad Honnef

Am Dienstagabend ist ein Familienstreit in Bad Honnef eskaliert, bei dem drei Männer einen vierten verprügelt und in ein Auto gezerrt haben.

Bad Honnef. Am Dienstagabend musste die Polizei zu einem Einsatz am Honnefer Kreuz ausrücken. Dort war ein Familienstreit zwischen vier Männern eskaliert, bei dem ein Mann verprügelt und in ein Auto gezerrt wurde.

Von generalanzeiger-online.de, 02.08.2017

Die Polizei bestätigte am Mittwochmorgen auf Anfrage, dass am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr von mehreren Anrufern eine Schlägerei an der Straße Am Honnefer Kreuz in Bad Honnef gemeldet wurde.

Dabei handelte es sich offenbar um einen Familienstreit, der im Bereich eines nahegelegenen Spielplatzes eskaliert war. Drei Männer im Alter von 30, 44 und 70 Jahren haben nach Zeugenangaben auf eine vierte Person eingeschlagen. Der 40-Jährige soll laut Zeugen zwischenzeitlich auch bewusstlos auf dem Boden gelegen haben, habe sich dann aber wieder aufrappeln können.

Wie die Polizei mitteilte, verlagerte sich der Streit später auf die Straße, wo der Angegriffene anschließend in einen schwarzen 5er BMW gezerrt wurde.

Die kurz darauf eingetroffene Polizei konnte das Fahrzeug jedoch stoppen. Bei der Kontrolle der Personen stellten die Beamten fest, dass alle Männer miteinander verwandt waren. Der 40-jährige Geschädigte sowie der 44-Jährige wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Drei der vier Männer wurden zur weiteren Befragung ins Polizeipräsidium gebracht. Die genauen Hintergründe des Streits sind zur Zeit noch unklar. Der BMW wurde sichergestellt.