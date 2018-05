Rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin

03.05.2018 BAD HONNEF. Malu Dreyer wird die neue rheinische Aalkönigin. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz übernimmt somit im September das Amt von Eckart von Hirschhausen.

Zum dritten Mal thront eine Frau an der Spitze der Honnefer Aal-Monarchie: Malu Dreyer (SPD) wird die neue Aalkönigin. Das teilte das Aalkönigs-Komitee am Donnerstagvormittag mit. Die 57-Jährige wird damit als Nachfolgerin des derzeitigen Regenten Eckart von Hirschhausen am 14. September inthronisiert.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir im benachbarten Rheinland-Pfalz fündig geworden sind", so Komitee-Sprecher Staatssekretär a.D. Friedhelm Ost. Und weiter: "Unsere Fangnetze haben wir weit ausgelegt, um in diesem Jahr wieder einmal eine Königin gewinnen und in der Grenzstadt Bad Honnef krönen zu können."

Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz wird somit nach Rosi Mittermaier und Maybrit Illner die dritte Aal-Königin. Auch Jean-Claude Juncker, Christian Lindner, Hans-Dietrich Genscher und Kardinal Reinhard Marx trugen den Ehrentitel bereits. Die Aalkönigsidee zum Erhalt des Honnefer Aalschokkers Aranka entstand 2003. Seither krönt das Komitee jährlich einen Amtsinhaber. Der Erlös der Feste kommt sozialen Zwecken zugute. Seit 2013 wurden rund 300 Projekte mit mehr als 400.000 Euro gefördert. (Alexander Hertel)