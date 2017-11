Verein stellt Anzeige

Selhof. Die Mäcki-Hütte wurde erneut verwüstet. Der Verein Orts- und Verschönerungsverein Bad Honnef-Selhof, der die Hütte pflegt, hat nun Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Zum wiederholten Mal innerhalb kurzer Zeit haben Unbekannte die Mäcki-Hütte im Mucherwiesental verwüstet. Das teilte der Orts- und Verschönerungsverein Bad Honnef-Selhof mit, der sich um die Pflege der 1972 errichteten Hütte kümmert. Nach Angaben von Schriftführerin Sabine Weber hat der Verein Anzeige gegen Unbekannt erstattet und hofft, dass die Täter ermittelt werden können.

Die Mäcki-Hütte war bereits im September stark beschädigt worden. Tische und Bänke wurden komplett aus der Verankerung und Pflastersteine aus dem Boden gerissen. Ein Vorstandsmitglied hatte dies festgestellt und dokumentiert. Was die unbekannten Täter jetzt mit ihrer Zerstörungswut anrichteten, ist noch schlimmer. Diesmal, so Vereinsmitglieder, wurde in der Hütte randaliert und darüber hinaus hölzernes Inventar auch angezündet. Zudem legten die Täter ein Radweg-Hinweisschild, das an anderer Stelle abgebrochen worden sein muss, in der Hütte ab.

Der Orts- und Verschönerungsverein Selhof ist per E-Mail an info@ovv-selhof.de oder telefonisch unter 02224/931736 erreichbar.