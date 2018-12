Bad Honnef. Auf der linken Fahrspur der Autobahn 3 in Höhe Bad Honnef ist am Mittwoch ein Auto liegengeblieben. In Richtung Frankfurt ging es daher zeitweise nur langsam voran.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.12.2018

Für Autofahrer auf der Autobahn 3 in Richtung Frankfurt war am Mittwochmittag Geduld gefragt: Ein liegengebliebener Pkw sorgte für einen langen Stau. Wie die Autobahnpolizei auf GA-Anfrage mitteilte, war das Auto auf der linken Fahrspur liegengeblieben.

Da die ausgerückten Beamten den Wagen nicht mit eigenen Mitteln von der Fahrbahn befördern konnten, wurde ein Abschleppdienst gerufen. Nachdem dieser das Auto abgeschleppt hatte, normalisierte sich gegen 14 Uhr die Verkehrslage wieder. Zwischenzeitlich mussten Autofahrer rund 20 Minuten mehr Zeit einplanen.