Helfer gesucht

Bad Honnef. Bis Ende März werden 30 neue Flüchtlinge nach Bad Honnef ziehen. Für ihre Betreuung sucht die Stadt ehrenamtliche Helfer.

Nach längerer Pause werden in Bad Honnef wieder neue Flüchtlinge erwartet. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, hat die Bezirksregierung den Fachdienst Soziales und Asyl wissen lassen, dass der Stadt von Ende Januar bis März 30 geflüchtete Menschen zugewiesen werden. Für die Betreuung hofft die Stadtverwaltung auf ehrenamtliche Unterstützung wie sie in der Vergangenheit auch anderen geflüchteten Menschen zugute gekommen war.

Feste Unterkünfte für die Ankommenden seien vorhanden, so die Stadt. Die Flüchtlinge würden in städtischen oder von der Stadt Bad Honnef angemieteten Wohnungen untergebracht. Die Flüchtlingszuzüge Ende 2015/Anfang 2016 seien wesentlich zahlreicher gewesen. Die neuen Zuweisungen seien damit nicht zu vergleichen. Hilfe werde trotzdem benötigt. Der Fachdienst suche ehrenamtliche Erstbegleiter, die den Ankommenden Einkaufsmöglichkeiten zeigen, ihnen die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs erläutern und sie bei Behördengängen begleiten. Vor allem in Aegidienberg werde derlei Hilfe gebraucht.

Einsatzzeitraum ist flexibel

Bei ihrer Tätigkeit würden die Helfer selbstredend vom Fachdienst Asyl unterstützt. Der Zeitrahmen betrage etwa zwei Stunden pro Woche, der Einsatzzeitraum erfolge nach Absprache. Helfer sollten Freude am Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen, Geduld und Einfühlungsvermögen haben. Die Starthilfe suche vor allem Bettwäsche, Bettdecken und Kopfkissen, Wolldecken und Staubsauger. Sie hat montags von 14 bis 17 Uhr geöffnet (katholisches Pfarrheim, Bergstraße, 1. Stock). Ansprechpartnerin ist Sigrid Hoeffken, 02224/901-3227, E-Mail sigrid.hoeffken@t-online.de.

In städtischen oder von der Stadt angemieteten Unterkünften leben derzeit 223 Personen. Von ihnen warten 139 Flüchtlinge auf ihre Aufenthaltserlaubnis. Außerdem sind dort 84 anerkannte Flüchtlinge untergebracht, die eigenen Wohnraum suchen. 51 anerkannte Flüchtlinge haben selbst oder mit Hilfe ihrer Paten eine Wohnung gefunden, 84 anerkannten Flüchtlingen gelang dies mit Hilfe des Ökumenischen Netzwerks Integration und des Fachdienstes.

Helfer melden sich bei Christina Uhlig (Koordinatorin Aegidienberg), 02224/184-198, E-Mail christina.uhlig@bad-honnef.de, oder Felix Trimborn (Koordinator Bad Honnef-Tal), 02224/184-185, E-Mail felix.trimborn@bad-honnef.de.