Rosenfest am Wochenende

Bad Honnef. Mit dem Kunstprojekt „Tatort Frieden“ wollen die Jugendlichen der Evangelischen Jugend Bad Honnef die Menschen für das Thema Frieden sensibilisieren und im besten Fall zu eigenem Engagement motivieren.

„Frieden beginnt“ – kurz und knapp drücken die Jugendlichen damit ihr Anliegen aus: Es ist höchste Zeit, für ein friedliches Miteinander einzustehen.

Denn so viel sei klar: „Frieden fällt nicht vom Himmel, dafür müssen wir schon selbst etwas tun!“, sagt Laura Buschmann, eine von mehr als 20 aktiven Jugendlichen, die unter der künstlerischen Leitung von Franca Perschen die zahlreichen Kunstwerke geschaffen haben.

„Frieden beginnt“ – mit dieser und anderen – auch provozierenden – Aussagen, die ebenfalls in den Schaufenstern in Leuchtkästen zu sehen sein werden, wollen die Jugendlichen möglichst viele Menschen dazu animieren, sich selbst Gedanken zu machen und angesichts der starken medialen Berichterstattung über Krieg und Gewalt nicht in Resignation zu verharren. Stattdessen sollen sie „Tatorte des Friedens“ in ihrer Umgebung entdecken beziehungsweise selbst einer werden.

Mehr Infos zum Projekt und seinen Zielen gibt es auf Facebook.