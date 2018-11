Funde bei Niedrigwasser

Unkel. Nachdem Flugzeugteile und Knochen am Rheinufer entdeckt wurden, haben Fachleute die Funde analysiert. Dabei bleibt die genaue Herkunft einiger Funde unklar. Die Kriminalpolizei untersucht unterdessen die Herkunft eines Schädels.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.11.2018

Experten haben die Wrackteile untersucht, die Anfang November am Flussufer in Unkel entdeckt wurden. Das Niedrigwasser des Rheins hatte diese freigegeben. Die Fachleute kommen zu dem Ergebnis, dass es sich bei der Fundstelle nicht um den Absturzort der Flugzeuge handele. Wie die Generaldirektion Kulturelles Erbe des Landes Rheinland-Pfalz (GDKE) am Montag mitteilte, seien die Wrackteile mehrere Flugzeuge der Wehrmacht aus dem Zweiten Weltkrieg angespült worden. Zugeordnet wurden sie den Flugzeugtypen Junkers 87 und Focke-Wulf 190.

Der Rhein spüle an der Fundstelle immer wieder Fremdkörper an das Ufer. Das würden Kanister, Fässer und anderer Zivilisationsmüll aus den vergangenen zwei Jahrhunderten belegen. Der eigentliche Absturzort sei nicht mehr auszumachen, müsse sich aber in jedem Fall rheinaufwärt von Unkel aus befunden haben.

Zu den Knochenfunden teilte die GDKE mit, das es sich bis auf eine Ausnahme um Tierknochen handele, die als Speise- und Schlachtabfälle in den Rhein gelangt seien. Darüber hinaus sei ein menschlicher Schädel entdeckt worden, der einem Jugendlichen zuzuordnen sei. Zu einem vermissten Piloten der Wehrmacht gehöre er - wie teils vermutet wurde - nicht. Die Kriminalpolizei prüfe nun, ob der Schädel einer vermissten Person zuzuordnen ist oder ob er bei Hochwasser vom Unkeler Friedhofer an das Rheinufer gespült worden ist.

Zu den Funden am Unkeler Ufer zählten neben großen Wrackteilen neuzeitlicher Botte auch als Potons bezeichnete Schwimmkörper amerikanischer Streitkräfte. Diese seien im Kontext der Kämpfe um die Brücke von Remagen zu sehen.