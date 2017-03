Projekt im Parkkindergarten Hagerhof

Auch der Plüschrabe schaut zu: Die in der Kita geschlüpften Küken sind aus dem Brutkasten in ein eigenes Heim umgezogen.

Bad Honnef. Ein besonderes Projekt hatten die Jungen und Mädchen des Parkkindergartens Hagerhof in Bad Honnef gestartet: Über anderthalb Wochen beobachteten sie 42 vorgebrütete Hühnereier. Jetzt schlüpften die Küken.

Von Jasmin Klaic, 15.03.2017

Das war ein spannender Sonntag: Die Kinder des Parkkindergartens Hagerhof und ihre Eltern sahen Hühnerküken beim Schlüpfen zu. Es wurde der Höhepunkt eines besonderen Projekts, das vor anderthalb Wochen gestartet war: Theo Freund vom Rassegeflügelzuchtverein Asbacher-Land hatte dem integrativen Montessori-Kinderhaus 42 vorgebrütete Eier im Brutapparat gebracht. Seitdem schauten die Kinder jeden Tag nach den Eiern. Sie maßen die Temperatur und drehten regelmäßig die Schienen, auf denen die Eier lagen.

Kurz vor dem Wochenende zogen sie die Eier behutsam von den Schienen des Brutapparates in den Brutkorb – und dann begann die spannende Phase. Am Samstag bewegten sich die Eier schon ganz leicht, am Sonntagnachmittag kamen die Kinder und ihre Eltern dann eigens in die Kita, um nichts zu verpassen. Tatsächlich: Binnen zwei Stunden schlüpften zwei Küken.

Die Schale der aufgebrochenen Eier wurde entfernt, um Platz für den übrigen Hühnernachwuchs zu schaffen. Am Montagmorgen war die Freude der Kinder riesig: 24 Küken hatten die Schale ihres Eis durchbrochen. Die noch ungeöffneten Eier gingen zurück zu den Züchtern, wo sie weiter bebrütet werden.

Die in der Kita geschlüpften Tiere zogen ins Kükenheim um. Die Kinder löcherten Geflügelfachmann Theo Freund mit vielen Fragen, die sich über die Woche angesammelt hatten. Freund nahm sich viel Zeit und erklärte alles kindgerecht. Kita-Leiterin Nora Grohe zeigte sich begeistert von dem Projekt, das ganz auf die Kinder abgestimmt war.

An einer Wand in der Kita sammelten die Kinder Informationen und Erlebnisse rund um den Brutvorgang in Bild und Text. Eine Kette aus 21 Eiern stellte die Schritte des Brutvorgangs dar. Zum Thema wurde viel gemalt, gebastelt und vorgelesen.

Ein besonderes Erlebnis sei auch der Besuch der Löwenburgschüler gewesen, berichtete Grohe. Die Viertklässler schauten sich das Brut-Projekt im Kindergarten an – und die Kindergartenkinder hatten so viel gelernt, dass sie alle Fragen der Schüler souverän beantworteten. Der Austausch zwischen Kita und Schule soll weiter gepflegt werden. Demnächst steht ein Besuch in der Grundschule an.

Ende dieser Woche kommen die geschlüpften Küken übrigens zurück zu den Züchtern. Nach den Osterferien wollen die Kitakinder Theo Freund in Asbach-Altenhofen besuchen und nachsehen, wie es „ihren“ kleinen Hühnern geht.