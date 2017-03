Parkraumkonzept in Bad Honnef

Gebühren fürs Parken sorgen in der Innenstadt für Fluktuation, argumentiert die Stadtverwaltung. Das Bild zeigt einen Parkscheinautomaten in der Honnefer City.

Bad Honnef. Im Verkehrsausschuss ist erneut eine Debatte um das Parkraumkonzept entbrannt. Das sind die Ergebnisse der vergangenen Sitzung.

Parkraumkonzept und kein Ende: Um Einzelposten, die beim Beschluss des Stadtrates noch einmal zurückgestellt worden waren, entbrannte jetzt im Verkehrsausschuss erneut eine Debatte. Im Ergebnis lehnte das Gremium Monatstickets für Beschäftigte von Betrieben in der Innenstadt-Zone ab und vertagte erneut die Gebührenpflicht für Lehrerparkplätze.

1 Monatsticket für Beschäftigte von Bad Honnefer Unternehmen

Wie berichtet, hatte der Rat generell für ein Parkraumkonzept für die City gestimmt, nach dem Parkzonen A und B eingerichtet werden. Innerhalb einer Innenstadt-Zone mit einem Radius von 250 Metern gilt während der Geschäftszeiten generell Gebührenpflicht. Auch Anwohner müssen in dieser Zeit ausweichen, um ihre Autos außerhalb der Kernzone – mit ihrem Anwohnerausweis – abzustellen. Mit Blick auf Beschäftigte von Honnefer Unternehmen, die in die Stadt einpendeln, sollte laut Ausschuss ein Monatsticket eingeführt werden. Gedacht war an eine Gebühr in Höhe von 40 Euro. Der Stadtrat aber verwies das Thema zurück in den Ausschuss.

Ticket ist "nicht realisierbar"

Dort sorgte es nun erneut für Diskussionen. Für die Stadtverwaltung führte die Erste Beigeordnete Cigdem Bern wie schon im Rat aus, die Verwaltung halte das Ticket für „nicht realisierbar“. Angesichts von 371 ausgestellten Anwohnerberechtigungen und 305 Gewerbebetrieben reichten die 640 vorhandenen Parkflächen nicht aus. „Wir würden eine Leistung verkaufen, die wir nicht erbringen können“, so Bern. Nicht zuletzt: Der Verwaltungsaufwand wäre extrem hoch. Unterstellt, pro Betrieb werde ein Monatsticket beantragt, kämen im Jahr 3660 Tickets zusammen, die ausgestellt und abgerechnet werden müssten. „Das ist nicht leistbar“, so Bern.

Damit wollte sich Gaby Clooth-Hoffmeister (Grüne) nicht zufriedengeben: Ob denn Alternativen erarbeitet worden seien, fragte sie. „Wir können nur mit dem Vorhandenen wirtschaften“, sagte Gerrit Schöne-Warnefeld vom Ordnungsamt. Das Parkraumkonzept habe das Ziel, die (wenigen) Flächen „bestmöglich so zu bewirtschaften, dass die Innenstadt belebt wird“. Dauerbelegungen „konterkarieren dieses Ziel“.

Kein Verständnis für die Diskussion

Dem Argument des Bürgerblocks, das Zonen-Modell sei doch gerade eine Idee der Grünen gewesen, hielt Clooth-Hoffmeister entgegen: „Der Vorschlag der Grünen enthielt viel mehr, was leider nicht angenommen wurde.“ Ergebnis nach ihrer Lesart: Statt Gleichbehandlung und Gerechtigkeit, „werden Gruppen gegeneinander ausgespielt, das alles ist nicht ausgegoren“. Nicht zufrieden war auch Lucia Olbrück (SPD). Sie kritisierte, es gehe nur um Einnahmen für die Stadt. Cigdem Bern verneinte das: „Es geht darum, Fluktuation zu schaffen. Es ist zu kurz gegriffen, wenn man sagt, man wäre nur auf Einnahmen kapriziert.“

Kein Verständnis für die Diskussion hatte Michael Lingenthal (CDU): „Über genau diese Konflikte haben wir doch lange gesprochen.“ Die Probleme des Einzelhandels seien mit einem Parkraumkonzept allein sicher nicht zu lösen, „aber wir haben festgestellt, dass wir Steuerung brauchen“, so Lingenthal. Im Ergebnis schloss sich die Mehrheit dem Verwaltungsvorschlag an, die Grünen stimmten dagegen, die SPD enthielt sich.

2 Lehrerparkplätze

Die Bewirtschaftung von Lehrerparkplätzen ist Diskussionsthema seit 2013, ein Ende scheint nicht abzusehen. Seinerzeit hatte der Stadtrat eine Bewirtschaftung beschlossen. Anvisiert worden war eine pauschale Einnahme von 15 000 Euro – umgesetzt aber wurde der Beschluss nie. Im Zuge der Beratung zur Parkraumbewirtschaftung wurde ein neuer Anlauf gemacht, was unter anderem Sibi-Leiter Joachim Nowak und Nicola Kiwitt, Leiterin der Grundschule Am Reichenberg, kritisierten. Die Sache steht inzwischen unter neuen Vorzeichen: Dieses Mal ging es nicht um pauschale Einnahmen, sondern um konkrete Gebühren. Die Stadtverwaltung hatte 25 Euro monatlich empfohlen, der Ausschuss sogar 40 Euro. Der Rat kassierte beides und verwies das Thema an den Ausschuss zurück.

In der jüngsten Sitzung blieb eine Entscheidung aber wiederum aus. Stefan Scharfenstein (Bürgerblock) wollte wissen, ob und – wenn ja – warum ein neuer Beschluss überhaupt nötig sei: Schließlich gebe es einen Ratsbeschluss aus 2013. Cigdem Bern: „Es handelt sich um eine Modifizierung des Beschlusses.“ So sei man damals von 53 Parkplätzen ausgegangen, inzwischen aber seien es 61. Das alles schien den Ausschussmitgliedern noch nicht ausreichend geklärt. Die Verwaltung erhielt den Auftrag, Informationen einzuholen und erneut dem Ausschuss vorzulegen.

3 Parkautomaten an der Lohfelder Straße

Beschlossen haben die Politiker, auf dem Parkplatz an der Lohfelder Straße/Berck-sur-Mer-Brücke Parkautomaten aufzustellen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, konnte ausgeräumt werden, dass der Tennisclub ein Vorrecht auf freie Parkplätze habe. Auf ein solches Privileg, das seit 1961 gegolten hatte, habe der Club 1981 „ausdrücklich schriftlich verzichtet“.

Ohne Kritik an dieser Lösung ging die Debatte im Ausschuss aber nicht ab. Barbara Schubert (FWG) etwa kritisierte, Freibadbesucher würden damit unverhältnismäßig zur Kasse gebeten. Bei elf Ja- und sechs Neinstimmen gaben die Politiker dem Verwaltungsvorschlag aber mehrheitlich statt.