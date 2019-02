Feierstunde in Bad Honnef

Grundsteinlegung in Bad Honnef: Rainer Maria Kardinal Woelki war am Donnerstag zu Gast in Bad Honnef.

Bad Honnef. In einer Feierstunde hat der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki am Donnerstag den Grundstein für den Neubau der Erzbischöflichen Gesamtschule in Bad Honnef gelegt. Das Erzbistum baut auf seinem Gelände an der Bismarckstraße einen modernen Schulkomplex samt Turnhalle.

Das Bistum investiert dafür am Standort Bad Honnef rund 30 Millionen Euro. Dies sei ein „sehr wichtiger Tag“ für die Stadt, betonte Bürgermeister Otto Neuhoff in Anwesenheit zahlreicher Vertreter des Bistums, der Politik und sämtlicher Bad Honnefer Schulen.

Neuhoff erinnerte an die Probleme, als vor Jahren nicht allen Kindern gleich welcher Grundschulempfehlung ein Platz an einer weiterführenden Schule hatte angeboten werden können. Dank der hervorragenden Kooperation mit dem Bistum gehöre dies der Vergangenheit an.

Hier werde nicht nur der Grundstein für ein neues Gebäude gelegt, sondern einer für die Zukunft vieler junger Menschen jetzt und in den nachfolgenden Generationen, betonte auch Woelki. „Für viele Kinder wie in Afrika oder Lateinamerika ist es keineswegs selbstverständlich, dass sie lesen lernen und eine Schule besuchen können“, so der Kardinal an die Adresse der aktuell 550 Schüler von Real- und Gesamtschule Sankt Josef, bevor er mit Segen und Gebet die Grundsteinlegung beschloss.

In den kommenden Wochen werden auf der Baustelle die Gründungs- und Bodenplattenarbeiten fortgesetzt und der Technikkeller errichtet. Im Anschluss wird dann die Baugrube verfüllt und mit dem Rohbau begonnen.

Die Arbeiten lägen trotz kleiner Verzögerungen durch den Frost im Zeitplan, hieß es am Donnerstag. Das Hauptgebäude der Schule soll bereits 2020 bezugsfertig sein, danach folgt am Platz des heutigen Hauptgebäudes der Bau der Sporthalle.