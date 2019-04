Spende der Bad Honnef AG

Bad Honnef. "Bad Honnef summt" heißt ein Projekt für Naturschutz in der Stadt, an dem auch viele Schulkinder beteiligt sind. Jetzt wird es vom Wasser- und Energieversorger Bad Honnef AG mit 4000 Euro unterstützt.

Der Erlös des Bildkalenders 2019 der Bad Honnef AG kommt samt und sonders der Natur zugute. Das Geld, das beim Verkauf der Kalender zusammengekommen ist, wird in das Projekt „Bad Honnef summt“ investiert. Insgesamt 4000 Euro kommen so der Umwelt und damit auch den Menschen zugute, teilte die Bad Honnef AG mit.

Eingriffe in die Natur haben spürbare Folgen – auch in der Region. Die Bad Honnef AG will hier nicht untätig sein und setzt den Erlös aus dem Verkauf des Bildkalenders 2019 gezielt für das Netzwerk-Projekt „Bad Honnef summt“ ein. „Bad Honnef summt“ ist ein Projekt des Netzwerkes „Bad Honnef lernt Nachhaltigkeit“, zu dem sich die Bad Honnef AG, die Internationale Hochschule, die Stadt Bad Honnef und das Abwasserwerk der Stadt Bad Honnef zusammengeschlossen haben.

Neben dem Erhalt und Schutz von Streuobstwiesen werde das Netzwerk in Bad Honnef auch künftig vermehrt Wildblumenwiesen anlegen und diverse Insektenhotels für eine bienenfreundliche Umwelt errichten, teilt die Bad Honnef AG mit. Hierfür benötige das Netzwerk Pflanzen, Saatgut und diverse Baumaterialien, aber auch fachliche Beratung für die Herstellung der Lehrtafeln.

Netzwerk will für Naturschutz sensibilisieren

Ziele des Netzwerkes seien vor allem Aufklärung sowie Sensibilisierung für Naturschutz-Maßnahmen, hieß es bei der symbolischen Übergabe des Erlöses durch BHAG-Mitarbeiterin Daniela Paffhausen an Birgit Simon und Hannegret Krion vom Naturschutzbund (Nabu) Deutschland im Rhein-Sieg-Kreis sowie Maria-Elisabeth Loevenich von der BHAG-Bildungsinitiative „Nachhaltigkeit lernen”.

Viele fleißige Helfer der Netzwerkschulen – der Katholischen Grundschule Sankt Martinus, der Theodor-Weinz-Grundschule Aegidienberg und der Privatschule Schloss Hagerhof – setzten sich für die geplanten Maßnahmen von „Bad Honnef summt“ ein, hieß es.

Große Unterstützung habe das Netzwerk auch durch die Drachenfelsschule Königswinter erhalten. Cornelia Weiß, Schulgeländebeauftragte, habe bereits 2013 den Naturgarten Drachenparadies in Kooperation mit der Arbeitsgruppe „Natur und Umwelt“ vor dem Schulgebäude fertiggestellt.

Durch ihren Schulgarten hätten die Kinder viel Erfahrung mit naturnahen Lebensräumen – und diese Erfahrung gäben sie nun an das Netzwerk weiter. Auch Antonius Stamnas, ehrenamtlicher Leiter der Holzwerkstatt „Tutti Paletti“ Aegidienberg, habe Bereitschaft erklärt, zu unterstützen: Gemeinsam mit einer Gruppe von Jugendlichen werde er weitere Insektenhotels bauen.

Nicht zuletzt stehe Nabu-Expertin Simon mit Rat und Tat zur Seite; eine Spende von 500 Euro an den Nabu sei bereits geflossen. Auch der Drachenfelsschule werde die BHAG eine Geldspende für den Naturgarten zukommen lassen.

Weitere Spenden werden im Laufe des Projekts ausgeschüttet.„Die Qualität der Kooperationen aller Beteiligten ist beachtlich“, so Daniela Paffhausen, verantwortlich für die Nachhaltigkeitsarbeit bei der BHAG.