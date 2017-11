Einweihung im Dezember geplant

Danke, Joseph Bellinghausen: Turnkinder des TV Eiche formten im Frühjahr 2012 in der Menzenberger Halle das große Dankeschön für den Sport-Mäzen (im Vordergrund), der inzwischen verstorben ist. Seine 500.000-Euro-Spende ermöglichte den Hallenneubau in Aegidienberg.

Aegidienberg. Die Stadt Bad Honnef will den Neubau am 1. Dezember offiziell einweihen - gerade rechtzeitig vor dem Ablauf der termingebundenen 500.000-Euro-Spende des Sport-Mäzens und Namensgebers. Dabei reichen die ersten Planungen bis 1996 zurück.

Es ist ein Termin, den viele Sportler herbeisehnen. Und an den nicht wenige nicht mehr geglaubt hatten: Am Freitag, 1. Dezember, findet die offizielle Einweihung der neuen Sporthalle in Aegidienberg statt. Die Fertigstellung des Neubaus neben der Theodor-Weinz-Grundschule ist somit eine Punktlandung. Denn würde der Neubau nicht bis Ende 2017 schlüsselfertig übergeben, ginge die Anschub-Spende von Joseph Bellinghausen nicht an die Stadt, sondern an den Deutschen Turnerbund.

Es ist Bellinghausen nicht mehr vergönnt, die Fertigstellung „seiner“ Halle zu erleben. Der Mäzen, der mit der Zuwendung von 500 000 Euro die Initialzündung für das Projekt gab, starb im Februar 2016 im Alter von 94 Jahren. Sein Vermächtnis ist es, dass – ganz in seinem Sinn vor allem für Kinder und Jugendliche – eine moderne Sportstätte entstanden ist. Die Halle, so beschloss der Stadtrat 2015 noch zu Bellinghausens Lebzeiten, wird denn auch „Joseph-Bellinghausen-Halle“ heißen.

Erster Ratsbeschluss wurde nie umgesetzt

Das Projekt hatte zu diesem Zeitpunkt allerdings schon einen Vorlauf von fast 20 Jahren hinter sich. Denn bereits 1996 fasste der Stadtrat einen ersten Beschluss für einen Sporthallenbau; umgesetzt wurde dieser nie. Frischen Wind in die Segel bekam das Wunschprojekt 2008: Bellinghausen spendete die genannten 500 000 Euro für den Bau einer Turnhalle und legte fest, dass sie in Aegidienberg entstehen soll.

Zwei Eckpunkte prägten fortan die Diskussion. Da war zum einen der Wunsch, eine wettkampffähige Halle zu bauen, sprich: eine Zweifeldhalle. Zugleich galt: Der Zuwendungsvertrag legte zwar die Sporthallennorm fest, nicht aber dezidiert die Hallengröße. Eine Zweifachhalle, so war klar, würde einiges teurer sein – und der Eigenanteil wäre für eine Kommune in der Haushaltssicherung nur schwer oder gar nicht zu stemmen. 2013 schlug die Verwaltung, noch unter Bürgermeisterin Wally Feiden, vor, sich auf eine dreiteilbare Zweifachhalle zu konzentrieren. Die Allianz – CDU, FDP und Grüne – pochte aber auf Prüfung auch der Einfeldhalle.

Geburtshilfe von einer gemeinnützigen Stiftung

2014 war die große Lösung, für die sich auch die Sportler im Sportverband Bad Honnef (svb) einsetzten, erst mal wieder vom Tisch: Nicht finanzierbar, lautete das Prüfungsergebnis der Verwaltung, nun unter Bürgermeister Otto Neuhoff. Die Stadtratsmehrheit aus CDU, Bürgerblock, FWG und Teilen der Grünen kippte die große Lösung. 1,95 Millionen Euro bis 2017 plante die Stadt stattdessen in ihren Finanzplänen für die Einfeldhalle ein. Diese sollte so beschaffen sein, dass sie später erweitert werden kann.

Eine neue Chance tat sich 2016 auf: Nachdem die gemeinnützige Ludwig-Solzbacher-Stiftung Unterstützung beim Bau einer Zweifachhalle angeboten hatte, dies zeitlich aber nicht mehr bis zum Verfall der 500 000-Euro-Spende hätte umgesetzt werden können, schwenkte die Verwaltung auf Vorschlag von Unternehmer Franz-Ludwig Solzbacher und Volkswirt Jakob Walkembach um auf eine „funktionale Ausschreibung“. Der Stadtrat sagte Ja. Im Januar 2017 erfolgte der erste Spatenstich der dreiteilbaren Zweifachhalle. Der Bau laufe reibungslos, so die Stadt. Fehlt nur noch die Einweihung. Aber bitte in Turnschuhen.