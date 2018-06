Probleme im Zugverkehr

Bad Honnef. Nach einem Wurf blieb am Freitagmorgen eine Jacke an einer Oberleitung am Bad Honnefer Bahnhof hängen. Es kam zu Behinderungen im Bahnverkehr.

Von Alexander Hertel, 22.06.2018

Der Bahnverkehr in Bad Honnef war am Freitagmorgen kurzzeitig unterbrochen. Grund war nach Angaben der Bahn eine Oberleitungsstörung. Ein Zeuge berichtete dem GA von einem Vorfall auf dem Honnefer Bahnhof, in dessen Verlauf eine Jacke auf der Oberleitung gelandet sei, und dokumentierte dies mit einem Foto.

Wegen der Oberleitungsstörung fuhren zwischen 7.45 und 8.20 Uhr keine Züge zwischen Unkel und Rhöndorf. Betroffen waren der RE 8 und die RB 27. Drei Züge waren nach Angaben eines Bahnsprechers verspätet, es kam zu Verzögerungen von insgesamt 50 Minuten. Der Grund sei ein „Gegenstand in der Oberleitung“ gewesen, so der Sprecher.

Laut einem Zeugen hatte ein Vater die Jacke seiner Tochter versehentlich auf die Oberleitung geworfen. Der Bahnsprecher wollte dies auf Nachfrage „weder bestätigen noch dementieren“. Da es sich um einen leichten Gegenstand handelte, wurde die Oberleitung nicht beschädigt, heißt es von der Bahn. Verletzt wurde niemand.

Polizeiliche Ermittlungen wird es nicht geben, wie die Bundespolizei auf Anfrage mitteilte. Dafür gebe es „keine Anhaltspunkte“, sagte eine Sprecherin.