Azubi an der Internationalen Hochschule Bad Honnef

23.12.2016 Bad Honnef. Der beste deutsche Prüfungsteilnehmer in der Ausbildung zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (FAMI) kommt aus Bad Honnef. Jörn Koopmann hat seine Ausbildung an der Internationalen Hochschule Bad Honnef (IUBH) abgeschlossen.

Nun wurde er in Anwesenheit des Kanzlers der Hochschule, Georg Ummenhoffer, sowie Ulrike Wunder, Leiterin der Hochschulbibliothek, ausgezeichnet. Sowohl die IHK Bonn Rhein/Sieg als auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) ehren die Jahrgangsbesten beziehungsweise die national besten Prüfungsteilnehmer.

Wie die IUBH mitteilte, umfasst der Aufgabenbereich des Ausgezeichneten, der mittlerweile fest im Team der Bibliothek der Hochschule arbeitet, die Bearbeitung, Katalogisierung und Bereitstellung sowie den Erwerb von Medien und die Schulung von Nutzern. Die technische Seite des Berufs, die Systempflege, liege Jörn Koopmann besonders.

Der gebürtige Niedersachse absolviert neben seiner Tätigkeit in der Bibliothek ein berufsbegleitendes Bachelorstudium in Informationsmanagement. „Ich wurde an der IUBH vom ersten Tag an in alle Abläufe einbezogen, konnte selbstständig arbeiten und musste direkt Verantwortung übernehmen“, erklärt der Ausgezeichnete seinen guten Abschluss.

Koopmann ist der erste Auszubildende der IUBH, der Bundessieger wurde. 2010 hatte Kathrin Bekel und drei Jahre später Katharina Schreck als Jahrgangsbeste auf landesebene in ihren Fachbereichen abgeschlossen. (Alexander Hertel)