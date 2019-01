Auftakt im Kunstraum

Unter dem Titel „Urban/Nature Dialektik“ zeigt die mazedonische Künstlerin Irena Paskali von diesem Sonntag an im Kunstraum Bad Honnef Fotos und Zeichnungen. Nach eigener Aussage will die Künstlerin, die seit 2004 in Köln lebt und arbeitet, mit der Fotografie die Formensprache der Architektur aufbrechen und stattdessen städtische Landschaften und ihre Bewohner in ihrer höchsten Abstraktionsstufe zeigen. Ihre Werke seien als Aufforderung zur Reflektion der Grundbegriffe im Zusammenleben zu verstehen. Ein gesellschaftliches Statement hat Paskali in früheren Jahren mit einer dokumentarischen Geschichte über das Zusammenleben von Christen und Muslimen und die Absurdität der gegenseitigen Intoleranz abgegeben.

Ihre Zeichnungen stellt sie mit Holzkohle her, die Hunderte, teilweise Tausende Jahre alt ist. „Die ungeheure Zeitspanne, die in diesem Material liegt, fasziniert mich. Ich habe beim Zeichnen ein Stück vergangener Zeiten in Händen und schaffe mit diesem kleinen Stück Kohle, das vielleicht aus einem Möbelstück oder einem Knochenrest stammt, etwas Neues.“ Paskali, Jahrgang 1969, studierte an der Universität der Naturwissenschaften und an der Akademie der Bildenden Künste in Skopje. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Stipendien in Deutschland und im Ausland. Die Ausstellung ist bis zum 27. Januar im Kunstraum Bad Honnef, Rathausplatz 3, donnerstags und freitags jeweils von 16 bis 19 Uhr, samstags und sonntags jeweils von 10 bis 13 Uhr zu sehen.

Weitere Infos gibt es auf der Kunstraum-Homepage.