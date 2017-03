Bauprojekt der Stadt Bad Honnef

Aegidienberg. Bad Honnef lobt für den Neubau im Flüchtlingsdorf am Rederscheider Weg einen Architektenwettbewerb aus. Die Bewerbungsfrist läuft. Das Land fördert das Integrationsprojekt mit insgesamt rund 500.000 Euro.

Es sei ein „qualitativer Wettbewerb der Ideen“, biete „Luft zum Experiment“ und die „Chance, eine Marke zu setzen“, sagte Fabiano Pinto, Chef des Geschäftsbereiches Städtebau im Bad Honnefer Rathaus. Gemeinsam mit Johannes Suchy vom Bonner Ingenieurbüro für Vermessung, Planung und Stadtentwicklung gab Pinto den Startschuss zum Architektenwettbewerb für das Begegnungshaus am Rederscheider Weg in Rottbitze.

Ab sofort können Büros die sogenannten Auslobungsunterlagen anfordern, danach ihr Interesse an der Teilnahme mittels Kurzbewerbung bekunden. Nach weiteren Schritten im Bewerbungsverfahren soll im Mai die Entscheidung fallen, wie das Begegnungshaus letztlich aussehen wird.

Knapp ein Jahr ist es her, da erreichte Bad Honnef die gute Kunde aus Düsseldorf: Das Land, so teilte das Bauministerium mit, fördert im Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ den Bau eines Begegnungshauses sowie eine Fachkraft im Rathaus zur Unterstützung des Ehrenamtes. Insgesamt fließen 497.000 Euro nach Bad Honnef, das entspricht einem Fördersatz von 70 Prozent. Das Gros entfällt auf das Begegnungshaus, das geschätzt 440.000 Euro kosten soll.

Die Mitarbeiterin – die Stelle ist auf zwei Jahre befristet – hat ihre Arbeit, wie berichtet, bereits aufgenommen. Noch nicht angestoßen war bislang die Planung des Begegnungshauses. Denn, so Pinto: Zunächst seien Fragen der Flüchtlingsunterbringung vordringlich gewesen, gewissermaßen unter dem „Druck der Effizienz“. Am Rederscheider Weg auf dem ehemaligen Wochenendplatz in Rottbitze entstand eine Unterkunft mit 36 Mobilheimen. Das Gelände hat die Stadt mittlerweile erworben. Derzeit leben dort 61 Flüchtlinge. 22 Mobilheime stehen gegenwärtig leer – noch, so die Stadtverwaltung. Denn unter anderem wolle sie Mietobjekte kündigen, die nicht wirtschaftlich seien; durch Umzüge würden dann weitere Mobilheime belegt. Zudem erwarte der Fachdienst Asyl auch wieder Flüchtlinge, die neu nach Bad Honnef ziehen. Eine Reserve für die Unterbringung sei daher weiterhin sinnvoll. Pinto: „Wir sind da halt auch Getriebene der großen Weltpolitik.“

Das Gebäude soll 200 Quadratmeter groß und flexibel sein

Die pure Unterbringung sei gewiss nur das Eine. Die Begegnung der Honnefer und der hier lebenden Flüchtlinge, also Verständigung und Integration als langfristiges Anliegen, sei das Andere, betont Pinto. Kontakte, Geben und Nehmen brauchen aber einen Ort der Begegnung am Rederscheider Weg. Entstehen soll dieser auf einem Teil des Geländes, das wie ein Portal die dort lebenden Flüchtlinge, Besucher und Anrainer zusammenbringen könne. Bei diesem wichtigen Anliegen habe die Stadt trotz der beschränkten Mittel den Anspruch, eine „gestalterisch wie funktional hochwertige bauliche Lösung zu realisieren“, drückt es Pinto aus. Und eben da komme der Wettbewerb ins Spiel, der innerhalb des Gesamtverfahrens vom Land mitgefördert sei und nun mit Unterstützung Suchys in die Tat umgesetzt wird.

Gesucht wird die beste Lösung, für die die Stadt – auch mit Blick auf die zur Verfügung stehenden Gelder – einen Rahmen vorgibt. Gedacht ist an ein etwa 200 Quadratmeter großes Haus in Leichtbaukonstruktion, das mobil bleiben soll. Heißt: Im Falle eines Falles soll es möglich sein, das Haus zu versetzen. Alle Räume sollen vielfältig nutzbar oder kombinierbar sein. Einheimische und Flüchtlinge sollen zudem nach Möglichkeit am Bau mitwirken können.

Die Zahl der teilnehmenden Architekturbüros – möglich ist laut Stadt auch die Teilnahme von Handwerksbetrieben, die mit einem Architekten zusammenarbeiten – ist auf zwölf begrenzt. Gehen mehr als zwölf Bewerbungen ein, entscheidet das Los darüber, welche zwölf Büros zur Teilnahme eingeladen werden. Eine ehrenamtlich besetzte Fachjury schließlich entscheidet über die drei besten Entwürfe. Pinto: „Es wäre schön, wenn wir eine große Resonanz hätten. Und es wird sicher auch spannend sein für die Teilnehmer, das umzusetzen. Das Experimentelle ist gewiss auch ein Reiz der Aufgabe.“