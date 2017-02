BAD HONNEF. Fröhlich und knallbunt: Der Bad Honnef Zoch am Sonntagnachmittag begeistert die Narren am Wegesrand mit seinen 43 Wagen. Darunter eine mehrstöckige Geburtstagstorte - eine Sahneschnitte in all der jecken Kreativität.

Von Roswitha Oschmann, 26.02.2017

Da war etwas gebacken! Welch ein herrlicher Zug, der sich am Sonntag an frohgestimmten Narren vorbei durch Bad Honnef schob. Allein 121 „Bäcker“ scharte Meister Peter Profittlich im 125. Jahr des Bestehens von Café Profittlich um sich, alle in Bäckerkluft. In Bäckerjacke auch die Landtagsabgeordnete Andrea Milz, die Rosen verteilte. Mittendrin die mehrstöckige Geburtstagstorte. Ein Sahneschnittchen unter insgesamt 43 Wagen.

Circus Comicus hielt auch diesmal, was er verspricht. Weit mehr als 300 Comicüsse machten mobil mit Einrad, Feuerwehr-Oldtimer, Bar- oder Ape-Bagagewagen und der Konfettikanone. Neu: ein Kinderwagen für die Comicüsschen und ein Bubble-Clown, der schillernde Seifenblasen durch die laue Luft schweben ließ. Ebenfalls von „oben“ kamen Merle und Victoria Müller sowie Svenja Dix – sie hingen abwechselnd an der Comicus-Angel.

Karnevalszug in Bad Honnef Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann



Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann



Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann



Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann



Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann



Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann



Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann



Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann



Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann



Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann



Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann

Foto: Frank Homann



Auch die kleine Fliegerstaffel war am Start. Am Schluss gleich die eigene Müllabfuhr: Christiane Geutebrück und Regine Beschtha mit Mülltonne und Besen. Sämtliche Karnevalsvereine waren an Bord mit ihren Abteilungen und Tanzgruppen. Auch die Aegidienberger waren mit ihren Tollitäten gekommen. Die Selhofer, die in diesem Jahr ihr neunzigjähriges Bestehen feiern, die Löstige Geselle, die Rhöndorfer Ziepches Jecke, deren Senatoren Bäckermütze trugen.

Groß der Zoch-Abschnitt mit der ältesten Gesellschaft Bad Honnefs – der KG Halt Pol von 1874. Die Halt Pöler teilten Suppe aus. „Zu jedem Pol gehürt e Pölche!“ stand am Jugendfahrzeug. Mit Kinderwagen mussten sich allerdings die beiden jüngsten Mitglieder der Truppe um Präsident Jörg Pütz noch begnügen: Leon mit 13 und Paula mit 19 Monaten. Vielleicht schaffen sie es später mal in den hohen Turm, von wo aus der Elferrat die Jecke mit Kamelle bombardierte.

Der Eiche-Spielmannszug und das Selhofer Tambourcorps sorgten für den richtigen Takt. Der WSVH schickte „Super-Heroes“. Die Steppenfründe kamen diesmal als Wildschweine: „Wir lassen die Sau raus!“ – eine Antwort auf die Wildschweinplage. Auch dabei: vier „Frischlinge“, Anton mit drei Monaten war der jüngste.

Ein Hingucker auch die Jecken Piraten samt Piratenschiff. Vorsitzender Michael Solzbacher trug die Piraten-Marie, eine große Handpuppe, an der er die Strippen zog. Kobus Smit schleppte eine jecke Vorrichtung mit zwei Skelett-Piraten: Johnny und Deppy, angelehnt an den Film „Fluch der Karibik“ mit Johnny Depp. Ebenfalls an einen Film erinnerte der Wagen der „Ritter der Küfer-Nuss“ der Freunde von Küfer Jupp. Hinter der Ritterburg: die Burgfräulein und Ritter.

Musik und Tanzen hält gesund: Das Cura-Krankenhaus legte eine tolle Platte auf und kam mit Discotänzern auf Rädern. Chefarzt Ulrich Schmidtmann auf dem Senatorenwagen von Halt Pol fand das zwar toll, wollte aber nicht tauschen, als seine Cura-Truppe vorbeirockte. „Ist dir kalt in Schnee und Eis – beim ATV läuft dir der Schweiß“ – der Turnverein Selhof zeigte sich in Pinguin-Kostümen.

22 Jugendliche der KJG Rhöndorf gingen als Indianer auf dem Kriegspfad. Ihre KJG-Kollegen aus Selhof kamen als Schlümpfe und die aus Bad Honnef als Turtles. Der Basketball-Fanclub und das Dragons-Danceteam waren wie Aerobic Honnef vertreten. Und 1001 Nacht eröffnete sich mit dem Club im Club 94.