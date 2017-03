Sankt Matthias-Bruderschaft in Bad Honnef

BAD HONNEF. Die Sankt Matthias-Bruderschaft Bad Honnef hat ein neues Ehrenmitglied. Hildegard Bröhl wurde auf dem Matthiasfest mit Messe in der Pfarrkirche Sankt Johann Baptist und der Jahreshauptversammlung im Pfarrheim für ihre Verdienste um die Bruderschaft mit dieser außergewöhnlichen Würdigung gefeiert.

Von Roswitha Oschmann, 06.03.2017

Hildegard Bröhl ist nach Karl Raffauf erst das zweite Ehrenmitglied der Sankt Matthias-Bruderschaft Bad Honnef . Vor 36 Jahren schloss sie sich als 19-Jährige dieser Vereinigung an. 28 Jahre war sie im Vorstand aktiv, davon 22 Jahre als Kassiererin. Außerdem ist sie bei den Frühjahrswallfahrten mit rund 40 Teilnehmern nach Trier stets für die Verpflegung zuständig.

Auch beim Matthiasfest hatte sie wieder für ein reichhaltiges Büfett gesorgt. Schon ihre Mutter Agnes Bröhl hatte diese Aufgaben inne und sie letztendlich an ihre Tochter „vererbt“. Erster Brudermeister Jürgen Mauer überreichte dem neuen Ehrenmitglied die Urkunde und die Plakette der Matthias-Bruderschaft für besondere Verdienste.

Im vergangenen Jahr feierte die Bruderschaft ihr 400-jähriges Jubiläum. Nun stand die Wahl des Vorstandes an. Erster Brudermeister Jürgen Mauer wurde ebenso einstimmig wiedergewählt wie die stellvertretende Brudermeisterin Uschi Mauer. Die weiteren Vorstandsmitglieder wurden en bloc gewählt – Josef Schneider als Kassierer, Thomas Weber als Schriftführer sowie Stefan Schmitz und Klaus Niering.

Im Rückblick erinnerte Uschi Mauer an die große Festversammlung zum 400-Jährigen und an die Fußwallfahrt nach Trier im Mai 2016, die mit einem Gottesdienst, zelebriert von Kardinal Woelki, gestartet wurde. Während der Servatiusprozession segnete Pastor Bruno Wachten das Wegekreuz im Mucherwiesental ein.

Die Restaurierung erfolgte im Zeichen des Jubiläums der Bruderschaft und stellte ein nachhaltiges Geschenk der Bruderschaft an die gesamte Pfarrgemeinde dar. Zu den Aktivitäten gehören wieder die Frühjahrs- und Herbstwallfahrt nach Trier, der Kreuzweg nach Rheinbreitbach am 1. April, die Servatiusprozession am 7. Mai und am 3. September und die Buswallfahrt nach Trier im Juni. Beim Totengedenken wurde besonders Franz-Josef Füllenbachs und Achim Budenbenders gedacht sowie Hanspeter Palms, der die Bruderschaft stark mitgeprägt hatte.

Die Bruderschaft hat 121 Mitglieder; die jüngsten sind 13 und 18 Jahre, die ältesten 97 und 91 Jahre. Nachdem vor fünf Jahren beschlossen worden war, bis zum Jubiläum den Jahresbeitrag von 15 auf 20 Euro zu erhöhen, wurde nun darüber diskutiert, ob dieser Beitrag beibehalten werden soll. Das fand nicht den ungeteilten Beifall. Schließlich stimmte die Versammlung dem Vorschlag von Hartmut Sommer bei: Der Jahresbeitrag beträgt 15 Euro; es besteht die Möglichkeit, fünf Euro als Förderbeitrag hinzuzugeben.

Ehrungen

Die Plakette der Bruderschaft ging an Helga Gromadzik, Leni Konzen und Manfred Zeitz, die bereits seit 50 Jahren Mitglied der Bruderschaft sind, sowie an Josef Stang für 40-jährige Mitgliedschaft.

Blumen und Wein der Marke „Trierer Sankt Mattheiser“ erhielten weitere Jubilare. Seit 30 Jahren sind Wolfgang und Gerda Vanmarcke Mitglieder der Bruderschaft, seit 25 Jahren Michael Ahrens, Mario Hundsdörfer, Anni Schlüter und Monika Vinke, seit 20 Jahren Bärbel Lange, Martina Lienert und Michel Ziegert. Vor zehn Jahren trat Thea Axler bei.