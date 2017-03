Ortsparteitag der FDP Bad Honnef

„Ich bin stolz, dass wir es geschafft haben, den Dialog wiederherzustellen“, sagte Bürgermeister Otto Neuhoff. „Wir reden, hören uns zu und kommen zu Entscheidungen. Das ist ein Riesengewinn“, beleuchtete der parteilose Bürgermeister die Situation. „Für Glaubenskriege ist in einer Kommune ganz wenig Raum.“

Sein Dank galt der FDP, die ihn nicht nur im Wahlkampf unterstützt habe. In der Leistungsbilanz stehe er nicht ganz da, wo er sein wollte. Aber die internationale Krise zwischendurch habe viel Kraft gekostet.

Bereichert habe die Kommune in dieser Zeit das Ehrenamt vieler bei der Betreuung der Flüchtlinge. „Was uns zusammenhält, ist das Miteinander, nicht Geld und Ansprüche. Wir haben im sozialen Bereich einen unglaublichen Druck, die Kasse ist leer. Wir haben eine schlimme Haushaltslage, die ist auch am Ende des Jahres nicht vorbei.“

„Zu Tode sparen ist in dieser Kommune dennoch der falsche Weg“, meinte Neuhoff und plädierte für ein „ intelligentes Wachstum der Stadt“. Und: „Dank an die FDP, dass sie eingestiegen ist in den zukunftsorientierten Weg.“ Die FDP hatte Neuhoff als erste Partei als Kandidat für das Bürgermeisteramt vorgeschlagen.