Versorgungsleitung in Bad Honnef geplatzt

Bad Honnef. In Bad Honnef ist am Sonntagmorgen eine Wasserversorgungsleitung geplatzt. Die Straße ist teilweise eingebrochen, in einem Haus steht der Keller bis zur Decke unter Wasser.

Von Charlotte Pekel, 05.03.2017

Um 7.42 Uhr ging bei der Feuerwehr Bad Honnef der Notruf ein: Zunächst wurde ein Wasserschaden im Pfannenschuppenweg gemeldet, so die Einsatzkräfte. Auf dem Weg dorthin wurde ihnen gemeldet, dass auch das Ordnungsamt alarmiert wurde. Am Einsatzort stellten die Feuerwehrleute dann fest, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Wasserschaden handelte.

Die Straße war teilweise eingebrochen, der Keller des letzten Hauses im Pfannenschuppenweg war bis zur Decke unter Wasser gelaufen. Um an der Bruchstelle der Straße vorbeizukommen, bestellten die Feuerwehrleute ein kleineres Fahrzeug. Mit zwei Pumpen, einer kleineren tragbaren und einer größeren Tauchpumpe, wurde der Keller des Hauses leer gepumpt.

Wie es zu dem Rohrbruch der Wasserleitung kommen konnte, ist derzeit unklar. Bei der Versorgungsleitung handelte es sich um ein 300er Wasserrohr. Es ist Teil der Hauptversorgungsleitung der Innenstadt, weshalb die Auswirkungen so immens ausfielen, erklärte einer der Feuerwehrleute.

Wie die Einsatzkräfte berichteten, werden sie bei Rohrbrüchen dieser Größenordnung umgehend benachrichtigt, bis zur Abschaltung der Schieber vergehe aber mindestens eine halbe Stunde. Dadurch ist auch am Sonntagmorgen der ungewöhnlich große Schaden entstanden.