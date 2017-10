Zwei Personen schwer verletzt

Bad Honnef-Brüngsberg. Ein Großbrand hielt die Feuerwehr am Donnerstag in Bad Honnef in Atem. Ein Einfamilienhaus am Eichendorffweg in Brüngsberg stand lichterloh in Flammen, zwei Personen wurden schwer verletzt.

Um 9.55 Uhr war die Feuerwehr zu dem Brand in dem Einfamilienhaus in Brüngsberg zwischen Aegidienberg und Oberpleis gerufen worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte das Gebäude bereits lichterloh.

Zwei Personen mussten nach derzeitigem Stand mit Rauchgasvergiftungen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Dabei handelt es sich um die beiden Hausbewohner, ein 80-jähriger Mann und eine 67-jährige Frau.

Foto: Frank Homann

Der Eichendorffweg musste für die Löscharbeiten, an denen die Einsatzkräfte aus Bad Honnef, Aegidienberg und Eudenbach beteiligt waren, gesperrt werden.

Die Feuerwehrmänner setzten sechs C-Rohre ein, auch die Drehleiter war im Einsatz. Nach ersten Erkenntnisse ist das Einfamilienhaus komplett ausgebrannt.

Foto: Frank Homann

Die Wehren aus Bad Honnef, Aegidienberg und Eudenbach sind mit 50 Mann im Einsatz. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. Die Bonner Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.