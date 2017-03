Bad Honnef. Die Mannschaften der Basketballerinnen vom Hagerhof haben sich für das Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ qualifiziert. Im Landesfinale NRW setzten sich beide in ihrer Wettkampfklasse durch.

Von Alexander Hertel, 10.03.2017

„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“, heißt es für die Basketballerinnen vom Hagerhof. Im diesjährigen Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ haben beide Mädchenteams das Landesfinale NRW in Bad Honnef gewonnen und sich damit für das Finale im Mai in der Bundeshauptstadt qualifiziert. „Wir sind sehr stolz, dass wir mit zwei Mannschaften in Berlin sein dürfen“, freut sich Schulleiterin Gudula Meisterjahn-Knebel. In den beiden Sporthallen des Hagerhofs und der Sporthalle Menzenberger Straße traten insgesamt zwölf Teams in zwei Wettkampfklassen unter der Wettkampfleitung von Schloss Hagerhof-Geschäftsführer Michael Laufer gegeneinander an.

Mit einer, so Meisterjahn-Knebel, „großen Unterstützung“ und „riesigen Fangemeinde“ in den heimischen Hallen gelangen den beiden Teams bereits in der Vorrunde klare Erfolge. In der Wettkampfklasse (WK) II (Jahrgänge 2000 bis 2003) feierten die Mädchen zunächst zwei hohe Siege gegen das Ursula-Gymnasium Dorsten (46:16) und das Friedrichs-Gymnasium Herford (52:11). Im Halbfinale gelang mit einem 51:14 ein deutlicher Erfolg gegen die Hildegardis-Schule Hagen, bevor es im Finale erneut zum Duell mit Dorsten kam. Hier behielten die Honneferinnen erneut die Oberhand und jubelten am Ende über einen 48:13-Erfolg.

Ähnlich klare Ergebnisse gab es zunächst auch in der WK III (Jahrgänge 2002-2005). 43:18 und 44:12 stand es am Ende gegen das Gymnasium Mariengarden Borken und das Gymnasium St. Xaver Bad Driburg. Durch den Halbfinalsieg gegen das Humboldt-Gymnasium Düsseldorf (54:29) gelang den Spielerinnen vom Hagerhof der Einzug ins Endspiel. Dort wurde es dann denkbar knapp: 35:34 hieß es am Ende gegen das Hagener Theodor-Heuss-Gymnasium.

Für den Hagerhof bedeutete die Ausrichtung des Landesfinales „eine riesige logistische Herausforderung“, so Gudula Meisterjahn-Knebel. Alle Mannschaften wurden vor Ort versorgt, bis zu 800 Mittagessen mussten dazu vorbereitet werden. Nun geht es zum Bundesfinale nach Berlin, das vom 2. bis zum 6. Mai stattfindet. Im vergangenen Jahr belegten die Mädchen der WK II den dritten Platz, in der WK III wurde das Hagerhof-Team Vierte. Und die Zielsetzung für dieses Jahr? „Unter den ersten Vier ist richtig gut“, meint die Schulleiterin.