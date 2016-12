Sozialarbeit in Bad Honnef

24.12.2016 BAD HONNEF. Der Psychosoziale Arbeitskreis lud in die Kontaktstelle ein. Grundschüler und ein Gitarrenduo unterhielt die Gäste im Haus Luisenstraße 13 in Bad Honnef.

Mitsingen war ausdrücklich erwünscht. Bei der Weihnachtsfeier des Psychosozialen Arbeitskreises (PSAK) Bad Honnef-Königswinter trugen 13 Mädchen und Jungen aus der zweiten bis vierten Klasse vom Standort Rhöndorf der Löwenburgschule mit Lehrerin Uta Tamoj ein kleines Programm mit Gedichten und Weihnachtsliedern vor. Und bei einigen der Klassiker war das Publikum zum Mitmachen aufgerufen.

Viel Freude hatten die Teilnehmer am Gesang der Kinder, während sie an der weihnachtlich gedeckten Tafel Kaffee, Plätzchen und Kuchen genossen. Guido Jackson Wilms, Koordinator beim Ökumenischen Hospizverein, der ebenso wie der Psychosoziale Arbeitskreis unter dem Dach der evangelischen Kirchengemeinde an der Luisenstraße Räume hat, hatte seine Gitarre mitgebracht.

Auch er erfreute die Nachbarn mit Liedbeiträgen zusammen mit Norbert Feinendegen. Die beiden bilden ein Duo und haben bereits mehrere CDs aufgenommen. Zusammen spielten sie nun auch für die Festgesellschaft – englische und deutsche Weihnachtslieder, aber auch zum Beispiel das „Halleluja“ von Leonard Cohen. Vorsitzender Christof Ankele und Christa Weinig-Fröhlich, die Leiterin der Kontaktstelle, begrüßten neben Frauen und Männern, die die Angebote des Psychosozialen Arbeitskreises wahrnehmen, auch ehrenamtliche Mitarbeiter.

Montags findet ein gemeinsames Frühstück statt, mittwochs wird ein offener Treff angeboten, der von zwei der insgesamt zehn ehrenamtlich tätigen Frauen abwechselnd organisiert wird. Der Freitag ist der Tag der Gesprächsgruppen. Auch der erste und langjährige Vorsitzende Rolf Jürgen Hansen war zur Weihnachtsfeier gekommen. 1989 war der Psychosoziale Arbeitskreis ins Leben gerufen worden – um psychisch Erkrankten, aber auch ihren Angehörigen, etwa in einer Selbsthilfegruppe, dauerhafte Kontaktmöglichkeiten und gemeinschaftliche Aktivitäten anzubieten.

PSAK-Kontaktstelle Lu13, Luisenstraße 13 in Bad Honnef, 0 22 24/ 7 68 22, www.psak-badhonnef.de (Roswitha Oschmann)