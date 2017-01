Unfall auf der A3

13.01.2017 SIEBENGEBIRGE. Ein Unfall, bei dem eine Person Verletzungen erlitt, hat sich am Freitagabend auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Bonn/Siegburg und Siebengebirge ereignet. Der Verkehr staut sich auf mehreren Kilometern.

Zu schweren Verkehrsbehinderungen kommt es auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Dort hat zwischen den Anschlussstellen Bonn/Siegburg und Siebengebirge gegen 21.25 Uhr ein Gefahrguttransporter die Mittelleitplanke durchbrochen.

Der Fahrer hatte offenbar aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Gefahrguttransporter verlor gut 400 Liter Diesel, seine Ladung blieb unbeschädigt. Der Fahrer des Lkw musste verletzt in ein Krankenhaus gefahren werden. Wie schwer seine Verletzungen sind ist noch nicht bekannt.

Die Polizei sperrte die A3 zwischenzeitlich in beide Fahrtrichtungen und führte den Verkehr zurück auf die A560. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bleibt die A3 in Richtung Frankfurt sowie die linke Spur Richtung Oberhausen an der Unfallstelle bis voraussichtlich 8 Uhr gesperrt.

(Laszlo Scheuch)