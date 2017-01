Kranzniederlegung in Rhöndorf

05.01.2017 Rhöndorf. Mit einer Kranzniederlegung an Adenauers Geburtstag haben Familienangehörige, Politiker und Mitglieder der Rhöndorfer Sankt-Hubertus-Schützengesellschaft des ersten Bundeskanzlers gedacht.

In seinem Testament hatte Konrad Adenauer verfügt, dass die Mitglieder der Rhöndorfer Sankt-Hubertus-Schützengesellschaft seiner Beerdigung auf dem Friedhof beiwohnen durften. Auch am Donnerstag waren die Schützen auf den Waldfriedhof hoch über Rhöndorf gekommen, um ihres Ehrenmitgliedes zu gedenken. Mit einer Kranzniederlegung an Adenauers Geburtstag am 5. Januar erinnern Familienangehörige und Politiker stets an den ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland.

Zahlreiche Gäste schritten den geschlängelten Weg zu der schlichten Ruhestätte mitten im Wald empor. Gemeinsam mit den Anwesenden sprach Enkel Konrad Adenauer ein Gebet am Grab seines Großvaters. An der Zeremonie nahm neben Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan und dem Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, Sebastian Schuster, auch der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Bundesminister Norbert Röttgen teil. Im Anschluss an die Kranzniederlegung trafen sich die Gäste im Grandhotel auf dem Petersberg zu einem Empfang. (Sabrina Bauer)