Bonn. Bei rund 40 von knapp 400 deutschen Sparkassen wurde die kostenlose, bundesweite Bargeldversorgung ganz oder teilweise eingestellt. Auch die Sparkasse Bad Honnef ist betroffen. Dies deckte nun die Seite biallo.de anhand eines Tests auf.

Von Jana Henseler, 31.03.2017

Dass Banken immer öfter Gebühren für bisher kostenlose Leistungen anbieten, ist schon längst kein Geheimnis mehr. Dass das Geldabheben aber nun ebenfalls kostet, ist neu.

Das Onlineportal biallo.de testete und analysierte rund 400 Banken und kam zu einem klaren Ergebnis: Mehr als 40 von ihnen verlangen bis zu einem Euro Gebühr für das Auszahlen von Bargeld. Betroffen sind aber nicht alle Sparkassenkunden. Ausschließlich Kunden mit bestimmten Kontomodellen, werden zur Kasse gebeten.

Diese Kunden dürfen nur noch eine gewisse Anzahl an Barauszahlungen tätigen, bevor sie dafür zahlen müssen. Nicht nur an den Geldautomaten, sondern auch an der Bargeldausgabe am Schalter der Banken fallen jetzt Gebühren an. In 20 Filialen ist sogar jede Abhebung kostenpflichtig. In 24 weiteren sind zwei bis fünf Abhebungen kostenlos, danach muss gezahlt werden.

Betroffen davon ist auch die Sparkasse Bad Honnef. Mit der SparkassenCard fällt dort ab der sechsten Bargeldauszahlung eine Gebühr von 0,30 Euro im Monat an. Mit der SparkassenCard plus entfällt diese Gebühr. Wer mit der MasterCard oder der Visa Card der Sparkasse Geld abheben möchte, zahlt zwei Prozent des Umsatzes, aber mindestens fünf Euro - immer.

