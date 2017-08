Wanderweg in Rhöndorf

Zahl der Todesopfer steigt auf 16 Deutsche stirbt nach Terror-Anschlag in Barcelona

Mehr als eine Woche nach den Anschlägen in Katalonien ist eine Deutsche ihren schweren Verletzungen erlegen. Die 51-Jährige starb am Morgen in einem Krankenhaus in Barcelona, wie die katalanische Zivilschutzbehörde mitteilte.