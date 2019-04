Kopfüber in die Saison

Schon am Karfreitag öffnet die Stadt das Freibad auf der Insel Grafenwerth. Das Wasser soll 24 Grad haben.

Bad Honnef. Ostergeschenk von der Stadt Bad Honnef: Angesichts der sonnigen Aussichten für das Wochenende öffnet sie das Freibad früher als geplant. Dabei war doch vor wenigen Tagen noch gefühlt Winter, meint GA-Redakteurin Heike Hamann.

Haben auch Sie sich am Sonntagmorgen mal kurz die Augen gerieben? Die Höhenlagen des Siebengebirges waren zentimeterhoch verschneit, Wintergefühle für schätzungsweise drei Stunden. Seitdem läuft sich der Frühling warm, um laut den Wettervorhersagen pünktlich zum Osterwochenende die ersten Sommertage – Temperaturen von mindestens 25 Grad – anzupeilen.

Also die Winterjacke weggepackt, T-Shirts, Shorts und Sandalen hervorgeholt und schnell nach dem Schwimmzeug gekramt. Schwimmzeug? Jawohl. Der Blick auf die sonnigen Aussichten hat die Verantwortlichen der Stadt Bad Honnef nämlich veranlasst, den Saisonstart im Freibad auf der Insel Grafenwerth kurzerhand um eine Woche vorzuziehen.

Damit breche man „mit allen Gewohnheiten“, wie es in der Mitteilung der Stadt heißt, um Schwimmern und Wasserratten den Sprung ins kühle Nass zu ermöglichen. Wobei wir bei einem nicht unerheblichen Nebenaspekt wären: Die Wassertemperatur werde bei angenehmen 24 Grad liegen, verspricht die Stadt.

Von Karfreitag bis Ostermontag hat das Freibad jeweils in der Zeit zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet, Einlass ist bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen wie in den Vorjahren vier Euro Eintritt, Kinder und Jugendliche die Hälfte. Und weil schließlich Ostern ist, schaut am Sonntag auch der Osterhase vorbei.

Die offizielle Eröffnung des Inselfreibades findet nach einer viertägigen Badepause in der kommenden Woche dann wie ursprünglich geplant am Samstag, 27. April, um 10 Uhr mit Bad Honnefs Bürgermeister Otto Neuhoff statt. Dabei werden dann traditionell wieder Gutscheine verlost. In diesem Sinne: Danke für die spontane Osterüberraschung und auf ein sonniges Anbaden!