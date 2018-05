Saisonstart an Christi Himmelfahrt

BAD HONNEF. Eine Aqualine, neue Öffnungszeiten oder auch eine Einteilung der Liegeflächen: Das Honnefer Inselfreibad startet mit einigen Neuerungen an Christi Himmelfahrt in die Saison. Ein Überblick:

Gleichgewichtsschwierigkeiten auf der Aqualine könnten derzeit noch erfrischende Folgen haben: Gerade einmal 18 Grad misst das Wasser in den Schwimmbecken des Freibads auf der Insel Grafenwerth. Doch Marcus Killat, Betriebsleiter der Bad Honnefer Bäder, und Rico Stein, Meister Bäderbetrieb, sind zuversichtlich, dass pünktlich zur Eröffnung an Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 10. Mai, 10 Uhr, das Wasser auf wohlige 25 Grad erwärmt sein wird.

Die Eröffnung des Freibads hatte sich um knapp zwei Wochen verzögert, da technische Anlagen durch Frost erheblich beschädigt worden waren. Krankheitsbedingt fehlt zudem Fachpersonal. „Trotz Ausschreibungen konnten wir bislang keinen Ersatz finden“, so Killat. Die Folge sind zum Saisonstart eingeschränkte Öffnungszeiten, heißt konkret: Das Frühschwimmen entfällt. „Aber mit starker Unterstützung der DLRG können wir das Spätschwimmen gewährleisten“, sagt Killat. Statt wie in den Vorjahren wochentags um 7 Uhr öffnet das Freibad in dieser Saison nun täglich um 10 Uhr, der Badebetrieb endet um 20 Uhr.

Weitere Neuerungen

Neben den veränderten Öffnungszeiten und der Aqualine, die im Wechsel mit den Sprungtürmen geöffnet werden wird, gibt es in diesem Sommer weitere Neuerungen in dem Bad Honnefer Bad. Etwa eine Einteilung der Liegeflächen in verschiedene Zonen. „Wir sind damit einem vielfach geäußerten Wunsch der Badegäste nachgekommen“, so Killat. Wegweiser und farbige Markierungen weisen künftig auf die „Beach“-Zone hin, in der beispielsweise das Musik hören ausdrücklich gestattet ist, die „Wellness“-Zone um den Mineralbrunnen ist für Ruhesuchende gedacht und in der „Family“-Zone ist das Rauchen nicht gestattet.

Apropos Rauchen: Der Griff zum Glimmstängel ist in dieser Saison nur in Kombination mit einem Aschenbecher erlaubt. Wer keinen eigenen mitbringen möchte, kann künftig einen Einweg-Aschenbecher im Streichholzschachtel-Format für 25 Cent an der Kasse erwerben.

Kostenpflichtiger Parkplatz

Neu ist im Übrigen auch, dass die Inhaber einer Saisonkarte auf Antrag einen Sonderparkausweis zu ermäßigten Konditionen erhalten. Wie berichtet, ist mit Einführung der umstrittenen Parkraumbewirtschaftung der Parkplatz an der Berck-sur-Mer-Brücke kostenpflichtig.

Der ermäßigte Parkausweis kostet für vier Monate 25,60 Euro, für fünf Monate 32 Euro und ist nur während der Badesaison gültig. „Es ist ein kleiner Schritt“, räumt Killat ein. Jetzt freue sich das Team, dass die Sommersaison starte. „Und für die wünschen wir uns vor allem eins: viele sonnige Tage.“