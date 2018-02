Bad Honnef. Vier Fotografen aus der Region zeigen „Rein Romantik!“ in der Ladenzeile in Bad Honnef. Damit präsentieren sie einen Balanceakt zwischen Kunst und Kitsch.

Wo hört Kunst auf und wo fängt Kitsch an? Vier Fotografen aus dem Siebengebirge haben diese Frage ausgelotet und präsentieren ihren Balanceakt derzeit in der Antiform-Ladenzeile an der Post in Bad Honnef unter dem Motto „Rein Romantik!“. Die Ausstellung ist gleichzeitig ein faszinierender Blick auf den Rhein und seine Landschaft. Jens Unglaube, Helmut Reinelt, Frank Landsberg und Frank Homann zeigen zwar völlig unterschiedliche Bilder, gemein ist ihnen allen jedoch die farbintensive Schönheit.

Jens Unglaube ist vom Fluss bei Nacht und den sich darin spiegelnden Lichtern der Städte fasziniert. Er arbeitet mit Langzeitbelichtung und verwandelt dabei den Rhein in einen matten Spiegel. Der Bad Honnefer Architekt ist meist zwischen Koblenz und Düsseldorf unterwegs – „und immer wieder Köln“.

Frank Landsberg ist Autodidakt. „Manchmal muss man sehr früh aus den Federn, um exakt das eine Bild machen zu können, von dem man träumt“, sagt er. Der Rheinbreitbacher ist deshalb nicht selten schon mitten in der Nacht im Siebengebirge anzutreffen.

Auch Frank Homann trifft man zu fast allen Zeiten im Siebengebirge – der Unkeler Profi ist für den General-Anzeiger unterwegs, unternimmt aber auch private Streifzüge. Mit seiner Mittelformatkamera kann er dabei kleine Details festhalten, die sonst verloren gingen. „Manchmal muss man einfach auch in der richtigen Sekunde an der richtigen Stelle sein.“

Der Honnefer Fotograf Helmut Reinelt schließlich hat auf seinen Bildern den Menschen aus der Landschaft herausgeschnitten – und seine Spuren gleich mit. Häuser, Straßen und die Drachenfelsruine sind verschwunden. Das Ergebnis verwirrt, vermeintlich vertraute Anblicke wirken fremd.

Die Ausstellung „Rein Romantik!“ in der Antiform-Ladenzeile in der Bad Honnefer Bahnhofstraße (Postgebäude) ist noch bis zum Sonntag, 8. April, jeden Sonntag von 14 bis 18 Uhr zu sehen. Zusätzliche Termine können unter (0172) 60 00 485 vereinbart werden.