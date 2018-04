Brand am Hagerhof

Die Feuerwehr ist am Freitag zu einem Brand nach Bad Honnef ausgerückt.

Bad Honnef. In der Nähe der Schule am Menzenberg ist am Freitagnachmittag ein Brand auf einer Wiese ausgebrochen. Vier Jugendliche wurden bei Löschversuchen leicht verletzt.

Mit mehreren Fahrzeugen ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef am späten Freitagnachmittag zum Schloss Hagerhof im Bad Honnefer Süden ausgerückt. Unweit der Schule am Menzenberg war ein Brand auf einer Wiese hinter der Stromverteilerstation der Bad Honnef AG ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Vier Jugendliche hatten sich laut Feuerwehr zuvor bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, leichte Verletzungen zugezogen. Sie wurden zur weiteren Behandlung beziehungsweise Kontrolle mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Um 17.15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Laut Feuerwehrsprecher Björn Haupt stand eine Fläche von etwa 150 bis 200 Quadratmeter in Flammen. Die Polizei sperrte den Bereich ab. Da die Wasserversorgung sich unter anderem angesichts der Hanglage schwierig gestaltete, wurde um 17.30 Uhr auf Alarmstufe B 3 erhöht.

Neben dem Löschzug Bad Honnef und der Löschgruppe Rhöndorf wurde daher zusätzlich das TLF 4000 der Aegidienberger Wehr mit weiteren 4000 Litern Wasser an Bord zum Brandort beordert. Dies hatte sich wegen eines Lehrgangs zufällig an der Bad Honnefer Wache befunden. Wie Björn Haupt weiter mitteilte, war der Brand gegen 18.15 Uhr so weit gelöscht, dass die Wehrleute die Fläche auf Glutnester untersuchen konnten. Die Brandursache ist unklar. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis gegen 19 Uhr.