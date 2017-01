Brand in Bad Honnef

24.01.2017 Bad Honnef. Einsatz für die Bad Honnefer Feuerwehr am Dienstagmorgen: Bewohner eines Mehrfamilienhauses Am Honnefer Kreuz hatten Alarm geschlagen, weil im Keller ein Feuer ausgebrochen war. Der Brand war schnell gelöscht, verletzt wurde niemand.

Die Bad Honnefer Freiwillige Feuerwehr hat am Dienstagmorgen einen Kellerbrand in der Straße Am Honnefer Kreuz gelöscht. Wie ihr Pressesprecher Björn Haupt auf Anfrage berichtete, wurde bei dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus niemand verletzt.

Die Bewohner selbst hatten gegen 9.20 Uhr den Notruf gewählt und sich dann ins Freie begeben. Dichter Qualm durchzog das Gebäude. Insgesamt 22 Einsatzkräfte aus Bad Honnef und Rhöndorf waren laut Haupt zum Einsatz ausgerückt. Wie das Feuer entstanden war, blieb gestern zunächst noch offen. Zur Brandursache werde nun die Polizei ermitteln, teilte die Feuerwehr abschließend mit. (Jens Kleinert)