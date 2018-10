Folgen des Niedrigwassers

Siebengebirge. Der Pegel des Rheins sinkt immer weiter, in Oberwinter ist er bereits auf 20 Zentimeter gefallen. Das wirkt sich nun auch auf den Fährbetrieb zwischen Bad Honnef und Rolandseck aus.

Der Fährbetrieb zwischen Bad Honnef und Rolandseck ist seit Mittwochnachmittag eingestellt. „Wir können in Rolandseck nicht mehr anlegen“, sagte Geschäftsführer Frank Eschbach. Nachdem der Pegel in Oberwinter auf 20 Zentimeter gefallen war, habe man handeln müssen. Am Dienstag kommender Woche soll ein Bagger dafür sorgen, dass die Schiffe an der Nato-Rampe wieder anlegen können. Ende der Woche wird ein zweiter Bagger dann auf der Honnefer Seite in Aktion treten.

„Ich mache das jetzt seit 1978. Einen so niedrigen Wasserstand habe ich noch nicht erlebt“, sagt Eschbach. Er befürchtet, dass sich die Fährbetriebe wegen des Klimawandels in Zukunft häufiger auf solche Verhältnisse einstellen müssen. „Das sind schon beängstigende Extreme. Die Politik muss dringend etwas ändern“, so Eschbach.

Die Fähren Bad Godesberg - Niederdollendorf und Linz - Kripp konnten am Donnerstag noch fahren. Beide Betriebe konnten aber nicht sagen, ob am Freitag auch noch gefahren werden kann. Entspannt ist die Situation nur bei der Fähre Königswinter - Mehlem. „Wir haben wegen unseres Wasserstrahlantriebs weniger Probleme mit dem Tiefgang“, sagt Fährführer Rainer Palmersheim.