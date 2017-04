Bad Honnefer Rheinfähre

Niederlande. Die alte Rheinfähre "Siebengebirge" ist auf dem Transport nach Finnland westlich von Texel gesunken. Die niederländische Küstenwache sichert das Gebiet um das Wrack.

Von Anja Wollschlaeger, 30.04.2017

"Eine Rheinfähre ist kein Seeschiff." So spotten die Niederländer in den sozialen Netzwerken über ein Unglück vor ihrer Küste. Die ausgediente Rheinfähre "Siebengebirge" ist am Sonntagmorgen westlich von Texel in der Nordsee gesunken.

Die niederländische Küstenwache, KNRM, bestätigt auf ihrer Internetseite, dass sie am Morgen gegen 5:40 Uhr zu einer Hilfeleistung zu einer Rheinfähre ausgelaufen ist. Das Wasserfahrzeug war an einem polnischen Schlepper befestigt und hatte Schlagseite bekommen.

Der Schlepper war demnach auf dem Weg von Rotterdam nach Finnland, als die Fähre Schlagseite bekam. Auf Bitten der Küstenwache änderte der Schlepper mit der Fähre seinen Kurs und versuchte die Schifffahrtsroute in Richtung der friesischen Insel zu verlassen. Retter aus Den Helder fuhren mit dem Rettungsboot Joke Dijkstra zur Unglücksstelle.

Als die "Joke Dijkstra" den Schlepper erreichte, sank die alte Rheinfähre schon. Sie war unbemannt, bei dem Untergang wurde kein Mensch verletzt. Das Küstenwachenschiff "Guardian" setzte einen roten Warnballon an der Stelle, um andere Schiffe zu warnen.

Wann die Fähre geborgen werden kann, ist nach Angaben der Küstenwache noch unklar. 2015 war auf der Verbindung Bad Honnef-Rolandseck an ihrer Stelle eine neue Fähre in Betrieb genommen worden.

Weitere Berichterstattung folgt.