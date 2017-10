Feier im Pfarrsaal

Bad Honnef. Die Mitglieder der kdf Sankt Johann Baptist feierten im Pfarrsaal. Danken und teilen war auch in diesem Jahr fester Bestandteil des Festes. Weitere Termine der Frauengemeinschaft stehen an.

Ihren Dankaltar bauten die Mitglieder der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) Sankt Johann Baptist dieses Mal im Pfarrsaal auf; die Pfarrkirche nebenan ist wegen der anstehenden Restaurierungsarbeiten ja geschlossen. Der Erntedank-Feier der Frauen tat das allerdings keinen Abbruch. An die 40 Frauen waren der Einladung der kfd um die Vorsitzende Ursula Voll gefolgt, feierten mit kfd-Dekanatspräses Herbert Breuer zunächst eine stimmungsvolle Andacht und verbrachten hernach einige gemütliche und gesellige Stunden.

Seit Jahrzehnten ist das gemeinsame Fest zum Erntedank aus dem Jahresprogramm der kfd nicht mehr wegzudenken. Wofür gilt es zu danken? Diese Frage stellte Breuer ins Zentrum seiner Andacht. Und lenkte den Blick zugleich auf die gemeinsame Verantwortung, Natur und Umwelt für die Nachwelt zu erhalten – eine Verantwortung, der jeder in seinem Umfeld, und das teils sogar schon mit kleinen Schritten, gerecht werden könne.

Danken und teilen, beides ist fester Bestandteil des Festes. Und so füllten Obst und Gemüse, Brote und Wein den reichlich gedeckten Dankaltar, von dem sich jeder ein anderes Teil mit nach Hause nehmen konnte.

Austausch und Unterhaltung

Für Musik während der Kaffeetafel sowie beim anschließenden Singen von Herbstliedern sorgte Peter-Josef Euskirchen. Ruth Rudolph und Inge Kolfenbach hatten zudem ein humorvolles Zwiegespräch vorbereitet. Mit ihrer Kollekte unterstützen die Frauen dieses Mal die Schulspeisung von Waisenkindern in Rumänien. Für die Frauen ist die Feier zugleich stets auch eine weitere Möglichkeit, sich auszutauschen. Die kfd bietet über das ganze Jahr Treffpunkte an, mit Information und Geselligkeit. Schon am Tag nach dem Fest stand mit einer Führung im Willy-Brandt-Forum in Unkel ein weiterer interessanter Termin an.

Auch das Thema Reformation steht im Lutherjahr auf der Agenda der Frauen. So konnte für den Besinnungstag am Mittwoch, 15. November, mit Elisabeth Bungarz von der kfd in Köln eine Expertin gewonnen werden. Ihr Vortrag mit dem Titel „Frauen der Reformation“ beginnt um 15.30 Uhr. Bereits zuvor, um 15 Uhr, treffen sich die Teilnehmer zu einer Andacht im Pfarrsaal.

Eine Waldwanderung am Donnerstag, 23. November, eine Aktion zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen in der Fußgängerzone am Samstag, 25. November, sowie ein Besuch des Weihnachtsmarktes in Köln am Mittwoch, 29. November, runden das Programm für die kommenden zwei Monate ab.